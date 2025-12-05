Galeria Caso de jovem que morreu atacado por leoa em João Pessoa escancara problema sistemático no Brasil; entenda A trágica morte do jovem de 19 anos, Gerson Melo Machado, que invadiu o recinto dos leões de um zoológico em João Pessoa, chamou a atenção para um problema comum no Brasil e em outros países. Por Flipar

Reproduc?a?o/Redes Sociais