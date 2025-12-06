Marco Nanini se apresenta em espetáculo com união de música e literatura

O espetáculo, que mistura literatura e música popular, marcou o encerramento do festival comemorativo para celebrar os 60 anos da casa, que exibiu 30 montagens ao longo de 30 dias.
O ator revisitou canções brasileiras anteriores à Bossa Nova, acompanhado nos teclados por Gabriel Gravina. No repertório, Nanini percorreu clássicos como “Chão de estrelas” (1937), “Carinhoso” (1917, com letra de 1937) e “Mora na filosofia” (1955).
Entre uma canção e outra, o artista leu textos de Antônio Maria (1921 - 1964), Rubem Braga (1913–1990) e Luís Fernando Veríssimo (1936–2025), abrindo a apresentação com “O homem trocado”, do último.
Sandra Pêra fez uma participação especial, cantando “Escandalosa” (1947) e dividindo o microfone com Nanini em “Diz que tem” (1940), sucesso de Carmen Miranda. O recital terminou em clima de celebração: a plateia lotada acompanhou o ator em um coro emocionado de “Carinhoso”.
Filho de um imigrante italiano, Marco Nanini nasceu em 31 de maio de 1948, em Recife, Pernambuco. Aos 10 anos, porém, mudou-se para o Rio de Janeiro.
Ao longo das décadas, Nanini se consolidou como um dos atores mais versáteis e respeitados do Brasil. Ele já transitou por diferentes estilos, desde o teatro clássico e moderno, até a comédia, musical, teatro político e de vanguarda.
Um dos grandes marcos de sua trajetória teatral foi a peça “O Mistério de Irma Vap”, interpretada por Nanini e por Ney Latorraca, que entrou para o Guinness World Records por manter o mesmo elenco por 11 anos consecutivos em cartaz, do final da década de 1980 até meados dos anos 1990.
Além disso, Nanini acumula dezenas de montagens teatrais, ganhando prêmios importantes como os troféus Shell, Molière, Mambembe e Sharp. Um reconhecimento que reforça sua consistência e excelência artística.
Embora o teatro seja o alicerce de sua carreira, Nanini também fez nome em televisão e cinema, com atuações marcantes em novelas, séries e filmes.
No âmbito televisivo, ele participou de novelas como “Brega e Chique”, “Pedra sobre Pedra”, “Andando nas Nuvens” e 'Êta Mundo Bom!'.
Ele também é muito lembrado nacionalmente como Lineu Silva, da série de comédia “A Grande Família”, que esteve no ar de 2001 a 2014.
Recentemente, ele interpretou o médium acusado de crimes em 'João Sem Deus - A Queda de Abadiânia' (2023), em trama com as atrizes Karine Teles e Bianca Comparato.
No cinema, sua filmografia inclui produções clássicas e diversificadas, como 'Carlota Joaquina, Princesa do Brazil' (1995), “O Auto da Compadecida” (2000), “Lisbela e o Prisioneiro” (2003), “Irma Vap – O Retorno” (2006) e, mais recentemente, “Greta” (2019).
Em “Greta”, Nanini interpretou um personagem idoso e solitário, em uma trajetória intensa de amor e aceitação. Um papel que ele mesmo descreveu como desafiador, reafirmando sua disposição de explorar com profundidade personagens complexos mesmo em uma fase madura da carreira.
Além de atuar, Nanini expandiu sua atuação nos bastidores: em 1998 fundou, junto com seu parceiro, a produtora teatral Pequena Central. Posteriormente, em 2006, inaugurou o Galpão Gamboa, no Rio de Janeiro, um espaço dedicado à produção cultural e à formação social por meio das artes e esportes, voltado especialmente a comunidades carentes da zona portuária.
Na vida privada, Nanini optou por viver de forma discreta. Em 2011, ele falou publicamente sobre sua intimidade, afirmando que se assumiu para os pais ainda na adolescência e que sempre viveu com naturalidade as próprias escolhas.
Há mais de três décadas, mantém uma relação com Fernando Libonati com quem divide vida e parte da produção teatral.