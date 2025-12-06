Despedida do Sepultura: Reencontro com Max e Iggor Cavalera não deve ocorrer

O guitarrista também afirmou que não tem “a mínima vontade” de voltar a tocar com os irmãos Cavalera em qualquer reunião da banda. Segundo Andreas, apesar de entender o desejo dos fãs, a formação atual vive “outro momento”, e ele prefere seguir com os músicos que, segundo suas palavras, “valem a pena e respeitam o que o Sepultura é hoje”.