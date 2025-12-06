Galeria

Despedida do Sepultura: Reencontro com Max e Iggor Cavalera não deve ocorrer

O Sepultura anunciou sua turnê de despedida, 'Celebrating Life Through Death', em dezembro de 2023, com apresentações em diversos países. A turnê começou em março de 2024 e tem datas previstas até meados de 2026.

Em novembro de 2025, o guitarrista Andreas Kisser afirmou que gostaria de convidar os irmãos Cavalera para a “última dança” da banda; porém, em entrevista recente, declarou que o reencontro está longe de acontecer.

Andreas Kisser declarou que, segundo ele, Max Cavalera e Iggor Cavalera não demonstraram interesse em participar do último show do Sepultura.

O guitarrista também afirmou que não tem “a mínima vontade” de voltar a tocar com os irmãos Cavalera em qualquer reunião da banda. Segundo Andreas, apesar de entender o desejo dos fãs, a formação atual vive “outro momento”, e ele prefere seguir com os músicos que, segundo suas palavras, “valem a pena e respeitam o que o Sepultura é hoje”.

Ele reconhece a importância histórica da banda, mas reforça que não pretende retomar antigas parcerias apenas por nostalgia.

Vale lembrar que Max e Iggor Cavalera fundaram o Sepultura em 1984, quando convidaram os colegas Paulo Junior e Jairo para formar o grupo. Um ano depois, lançaram o primeiro álbum da banda.

No ano seguinte, lançaram 'Morbid Visions', ainda com produção limitada e último trabalho com Jairo, que deixou o grupo em 1986 e foi substituído por Andreas Kisser, o que marcou o início de uma nova fase.

Em 1989, o grupo assinou com a Roadrunner Records e lançou o álbum 'Beneath the Remains', produzido por Scott Burns, que alcançou repercussão internacional e levou o quarteto a turnês pela Europa, Estados Unidos e México. Em 1991, lançaram 'Arise', após se apresentarem no Rock in Rio II.

Em 1996, após o lançamento de 'Roots', Max Cavalera deixou o Sepultura quando a banda decidiu não renovar o contrato com sua empresária e esposa, Gloria Cavalera, acusada de priorizar apenas os interesses dele. Max não aceitou a decisão, sentiu-se traído e saiu do grupo, que continuou como trio e iniciou a composição de um novo álbum. Max formou o Soulfly.

Após sua saída, Igor, Paulo Jr. e Andreas reorganizaram o Sepultura, reforçaram o papel do baixo e iniciaram a busca por um novo vocalista. Diversos músicos participaram das audições, e Derrick Green foi escolhido pela voz, presença e integração com o grupo. Em 1998, lançaram 'Against'.

Em 2006, lançaram 'Dante XXI', um disco conceitual inspirado em “A Divina Comédia”. Durante esse período, Igor Cavalera deixou o grupo e se uniu a Max no projeto Cavalera Conspiracy.

Ele foi substituído por Jean Dolabella, posteriormente trocado por Eloy Casagrande.

O Sepultura manteve turnês internacionais e, entre 2008 e 2012, lançou os álbuns 'A-Lex' e 'Kairos'. A partir de 2013, vieram 'The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart', 'Machine Messiah' e novas apresentações em grandes festivais.

Em 2020, 'Quadra' marcou o melhor desempenho da banda nas paradas em décadas.

Em fevereiro de 2024, Eloy Casagrande deixou o Sepultura e foi substituído por Greyson Nekrutman.

Entre as músicas mais conhecidas do grupo estão 'Roots Bloody Roots', 'Refuse/Resist', 'Territory' e 'Ratamahatta'.

Ao longo da carreira, o Sepultura vendeu mais de 20 milhões de discos no mundo e recebeu múltiplos certificados de ouro e platina.

Curiosidade: o nome “Sepultura” surgiu enquanto Max Cavalera traduzia a canção 'Dancing on Your Grave' do Motörhead. A palavra “grave” significa “sepultura” em português.

