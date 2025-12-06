Filhos de Macaulay Culkin não o reconhecem em “Esqueceram de Mim”

No filme, lançado em 1990, Kevin é deixado sozinho em casa enquanto a família viaja no Natal e precisa impedir que dois ladrões invadam sua residência.
Culkin afirmou que pretende manter essa ilusão pelo maior tempo possível, considerando a idade dos filhos. Dakota nasceu em 2021, e Carson em 2022.
Os dois são frutos de seu relacionamento com a atriz Brenda Song, conhecida por interpretar London Tipton na série “Zack e Cody: Gêmeos em Ação”, do Disney Channel. Eles começaram a namorar após atuarem juntos em “Changeland”, em 2017, e se casaram em 2019.
A seguir, saiba mais sobre a vida desse astro mirim que deixou o cinema aos 14 anos, enfrentou polêmicas e conseguiu reorganizar sua vida.
Macaulay Culkin nasceu em 26 de agosto de 1980, em Nova York, Estados Unidos. Seu nome completo é Macaulay Carson Culkin. Ele é o terceiro de sete filhos de Kit Culkin e Patricia Brentrup.
Entre seus irmãos está o ator ganhador do Oscar Kieran Culkin e sua irmã mais velha, Dakota, morreu em 2008 após um atropelamento, e o nome de sua filha é uma homenagem a ela.
A carreira artística de Culkin começou cedo. Aos quatro anos, já participava de produções off-Broadway, incluindo espetáculos de balé. Aos oito anos, em 1988, estreou no cinema em “O Rochedo de Gibraltar”.
O grande sucesso veio em 1990 com “Esqueceram de Mim” e, dois anos depois, ele reprisou o papel em “Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York”.
Em 1991, interpretou Thomas J. Sennett no clássico “Meu Primeiro Amor” que conta a história de Vada Sultenfuss, uma menina de 11 anos que perdeu a mãe e vive com o pai, Harry, um agente funerário. Vada é amiga de Thomas J. Sennett, um garoto com alergia a tudo.
Outro destaque de sua carreira foi o filme “Riquinho”, lançado em 1994, que conta a história de Riquinho Rico, o menino mais rico do mundo, que, apesar de ter tudo, sonha em ter amigos.
Foi em 2004 que decidiu se afastar de Hollywood. Ele já havia solicitado ao pai uma pausa no trabalho, mas não foi atendido. Com a separação dos pais, Culkin conseguiu romper a tutela deles sobre sua carreira e finanças. Ele também afirmou que o pai o pressionava a atuar mediante ameaças.
Nessa fase, fez participações esporádicas em algumas produções. Em uma delas, “Will e Grace”, conheceu a atriz Mila Kunis, com quem manteve um relacionamento entre 2002 e 2010.
O período também foi marcado por controvérsias. Em 2004, Culkin foi detido em Oklahoma por posse de maconha e de duas substâncias controladas sem prescrição. Ele pagou fiança e mais tarde recebeu pena com condições.
Em 2011, fotos divulgadas na imprensa o mostraram bastante magro, gerando especulações sobre uso de drogas, o que foi negado por seus representantes e pelo próprio ator. Em entrevistas recentes, Macaulay admitiu ter experimentado drogas e flertado com o perigo, mas afirmou que não era algo frequente e que nunca passou por reabilitação.
Em 2023, recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood, em cerimônia acompanhada pela esposa e pelos filhos.
Outros filmes conhecidos do ator são “Quem Vê Cara Não Vê Coração”, “Mamãe Não Quer que Eu Case”, “Anjo Malvado” e “Acertando as Contas com o Papai”.
Desde 2019, tem feito participações em séries como “Dollface”, “História de Horror Americana” e “Fallout”, além de narrar animações como “Entergalactic” e “Zootopia 2”. Um de seus trabalhos recentes foi um curta-metragem.
Em 2025, Macaulay estrelou a campanha de Natal “Pra não esquecer em 2026”, do Banco Bradesco.
Curiosidade: Macaulay Culkin é padrinho de Paris Jackson, filha de Michael Jackson, e também dos outros dois filhos do Rei do Pop, Prince e Blanket (Bigi).