Galeria Lázaro Ramos lidera ranking das celebridades mais influentes do Brasil Lázaro Ramos ficou em primeiro lugar em uma pesquisa do instituto Ipsos sobre as celebridades mais influentes do Brasil, divulgada em novembro de 2025, que ouviu 2.500 pessoas das classes A, B e C e avaliou fatores como influência em consumo, opinião pública, confiança e credibilidade de marcas. Por Flipar

Instagram/ @oalazaroramos