Personagem de Eduardo Moscovis desencadeia virada na novela; conheça a trajetória do ator

Em 2005, protagonizou outra novela de grande repercussão, “Alma Gêmea”, como Rafael. A história acompanha o amor entre Rafael e Luna, interrompido por um assalto armado por Cristina. Vinte anos depois, o botânico conhece Serena, que se revela a reencarnação de Luna, o que reacende o vínculo entre eles apesar das intrigas e obstáculos.