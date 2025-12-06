Entretenimento

Europa e Canadá: veja onde foram gravadas as cenas do novo ‘Frankenstein’

'Bombando' desde que estreou na Netflix, o novo filme de Guillermo del Toro, 'Frankenstein', exigiu uma complexa logística de produção.

Reproduc?a?o/Netflix

Para recriar a atmosfera gótica e sombria do romance de Mary Shelley, a produção filmou em locações históricas, como mansões, palácios e catedrais europeias.

Divulgac?a?o/Netflix

As gravações tiveram início no começo de 2024, em Toronto, no Canadá, e depois seguiram para o Reino Unido e outras regiões da Europa.

Reproduc?a?o/Netflix

A diretora de arte Tamera Deverell foi responsável por dar vida à estética do período, enfatizando elementos que remetem ao clima do filme.

Divulgac?a?o/Netflix

A residência de Frankenstein, por exemplo, não corresponde a um único endereço: várias construções foram combinadas para formar os diferentes ambientes.

Reproduc?a?o/Netflix

Uma das locações é a Gosford House, mansão do século 18 na Escócia, também utilizada na série 'Outlander', usada para as cenas que mostram a fachada e o hall de entrada.

Reprodução

A sala de jantar — repleta de obras de Rembrandt e Van Dyck — fica na Wilton House, na Inglaterra, locação famosa pelas séries 'The Crown' e 'Bridgerton'.

Reproduc?a?o

Outros cenários incluem a Burghley House, também na Inglaterra, que cedeu o quarto do protagonista e a 'Sala do Céu'.

Reproduc?a?o

A mansão do século 16 é considerada uma das mais esplendorosas da era elisabetana.

Flickr - Anthony Masi

O salão de baile de Dunecht House, que fica na Escócia, é onde foram filmadas as partes da biblioteca que aparecem no longa.

Reproduc?a?o

As gravações externas também receberam atenção especial: ruas estreitas de paralelepípedos, fachadas escurecidas e casas antigas compõem a ambientação.

Wikimedia Commons/Seasider53

Entre os locais utilizados estão Royal Mile, Giles Street, High Street, todos na Escócia.

Reproduc?a?o

Uma passagem estreita feita de pedra e cercada por construções escuras, conhecida como Bakehouse Close, também fez parte das filmagens.

Wikimedia Commons/Bakehouse Close, Edinburgh by PAUL FARMER

Nas cenas em que Victor estava dedicado aos seus estudos, foi usado o Hospitalfield House, na Escócia, com sua arquitetura medieval e tijolos avermelhados.

Reproduc?a?o

No dia a dia, o local funciona como um centro de artes e fica aberto ao pÃºblico durante alguns fins de semana.

Wikimedia Commons/Tom Parnell

Para reforçar o clima sombrio do enredo, del Toro utilizou ainda a Catedral de Glasgow, cujos vitrais e abóbadas ajudam a compor a atmosfera dramática das cenas.

Reproduc?a?o/YouTube

Por fim, a desolação do Ártico foi recriada em Toronto, no Canadá, com o auxílio de efeitos visuais.

Reproduc?a?o/Netflix

Para isso, foram gravadas cenas no bairro Port Lands e no Lago Nipissing, que precisaram ser compostas por neblina e, e claro, muito gelo.

