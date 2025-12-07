Quando o nome surpreende: filhos de famosos com escolhas nada comuns

Anja - Filha da modelo gaúcha, de carreira internacional, Alessandra Ambrósio.
North West - Filha de Kim Kardashian e Kanye West. Em português significa Norte Oeste.
Dusty Rose e Gio Grace- As filhas do cantor Adam Levine com Behati Prinsloo têm nomes incomuns. Dusty Rose, se traduzido ao pé da letra, significa “Rosa Empoeirada”.
Monroe e Moroccan - Estes são os nomes dos filhos gêmeos de Mariah Carey e Nick Cannon (hoje divorciados). O casal queria nomes com a letra M. Monroe se refere a Marylin Monroe, de quem Mariah é fã. E Morroccan se inspira em Marrocos, local onde Nick pediu Mariah em casamento.
Indio Falconer, Avri Roel e Exton Elias - Indio Falconer Downey, nascido em 7/9/1993, é filho do ator com a atriz Deborah Falconer. Avri Roel e Exton Elias são da atual mulher, Susan.
Mano - O filho de Marisa Monte se chama Mano Wladimir. Mano, geralmente, é a forma como as pessoas tratam irmãos ou amigos. Mas é o nome do rapaz.
Hazel - Filha de Julia Roberts e Danny Moder.Em português significa Avelã
Egypt - Filho de Alicia Keys. Em português significa Egito.
Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson - Acredite, este é o nome de registro da filha de Uma Thurman e Arpad Busson que os amigos, na camaradagem, chamam apenas de Luna.
Ilha, Luã, Rayra e Petra - Esses são os nomes dos filhos do ator Maurício Mattar. Cada um tem uma mãe diferente. Ilha é filha do ator com a modelo Shay Dufau. Petra é filha da atriz Fabiana Sá. Rayra é filha Flávia Graice, da família de lutadores Gracie. Luã é filho da cantora Elba Ramalho.
Brooklyn - Filho de David e Victoria Beckham. Nome de um dos bairros mais populares de Nova York.
Milan - Filho de Shakira e Gerard Piqué. Nome do clube italiano.
Senor - Um dos filhos de Patrícia Abravanel recebeu o nome real do vovô, o apresentador Sílvio Santos, que tem nome de batismo de Senor Abravanel.
Blue Ivy - Filha de Beyoncé e Jay-Z. Em português significa Hera Azul.
Apple - Filha de Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Em português significa Maçã.
Alegria - Uma das filhas do cantor e compositor Gilberto Gil se chama Alegria. Preta Gil, que morreu, tambem tinha esse nome verdadeiro. Não era apelido.
Pilot Inspektor - Filha de Jason lee e Beth Riesgraf .Em português significa Inspetor Piloto.
Bear Blue - Filha de Christopher Jarecki e Alicia Silvestone. Em português significa Urso Azul.
Kulture - Filha de Cardi B e Offset.Em português significa Cultura.
Reign - Filho de Scott Disick e Kourtney Kardashian. Em português significa Reinado.
Summer Rain - Filha de Christina Aguilera. Em português significa Chuva de Verão.
Sunday Rose - Filha de Nicole Kidman. Em português significa Rosa de Domingo.
Guy - Filho de Jonatas Faro e Danielle Winits. Em português significa Rapaz, Cara.
Moon Unit - Filha de Frank Zappa e Adelaide Gail Zappa.Em português significa Unidade da Lua.
Poppy Honey , Daisy Boo, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear e River Rocket Blue - Filhos de Jamie Olivier e Juliette Norton - Em português significam Mel de Papoula, Surpresa (ou susto) de Margarida, Florescer da Pétala Arco-Íris, Amigo Urso e Rio Foguete Azul.
Kal-El - Filho de Nicolas Cage e Alice Kim - Este é o nome kriptoniano de Clark Kent, ou seja, o nome do Super-Homem no seu planeta de origem.
Harley Quinn - Filha de Kevin Smith e Jennifer Schwalbach Smith - É o nome da personagem cujo alter ego é a psicótica Arlequina, da DC Comics.
Sarah Sheeva (nascida Riroca), Zabelê, Nãna Shara, Pedro Baby, Krishna Baby e Kriptus - Todos de Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Riroca quis mudar o nome e foi permitido porque a lei dá direito de troca quando o nome pode ser a alvo de forte constrangimento. Ela assumiu a identidade de Sarah Sheeva.
Scout LaRue - Filho de Demi Moore e Bruce Willis - Scout significa olheiro, batedor ou escoteiro.
X AE A-XII e Exa Dark Siderael - O empresário bilionário Elon Musk extrapolou. Essas letras e códigos aí são os nomes de seus filhos.
Lestat - Quem viu o filme 'Entrevista Com o Vampiro' (1990) lembra que esse é o nome do vampiro interpretado por Tom Cruise. A atriz Mayana Moura deu ao filho esse nome, que tem origem francesa e significa raro ou urgência.
Samba, Flor Maria, Luz Bella e Maria Aimée - Esses são os nomes dos filhos de Seu Jorge. Flor e Luz são do casamento com Mariana Jorge; Maria Aimée da relação com Fernanda Mesquita. E Samba é do casamento com Karina Barbieri.