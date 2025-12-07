Estilo de Vida

Estudante desaparece após pular no mar para provar coragem em desafio

Você soube que um jovem desapareceu nas Bahamas após pular no mar, numa área infestada por tubarões? O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu, como alerta contra desafios perigosos que são enfrentados por jovens.

Cameron Robbins tinha 18 anos e fez uma espécie de 'brincadeira' que acabou sendo fatal.

Cameron viajava com colegas do ensino médio para comemorar a formatura e decidiu pular do barco como um desafio.

A informação foi inicialmente divulgada pela emissora de TV americana WAFB e teve grande repercussão.

Um vídeo mostrou o momento em que Cameron se jogou ao mar infestado de tubarões. As imagens não são nítidas porque era noite e o vídeo foi feito pelos colegas. Mas dá pra ver o rapaz em seus últimos momentos de vida

Cameron estudou na University Laboratory School, na cidade de Baton Rouge, em Luisiana, Estados Unidos.

Cameron mergulhou às 21h40 de 24/5. E não foi mais visto. Equipe da Força de Defesa Real das Bahamas e da Guarda Costeira do Sudeste dos Estados Unidos fizeram buscas.

Amigos de Cameron criaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar a família do estudante diante da situação.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um mapa da área que foi coberta durante as buscas das equipes de resgate.

As buscas foram feitas pela água e também com uso de helicópteros que sobrevoaram a região. Mas ele não foi encontrado.

No dia 26/5, as buscas foram encerradas . A família do rapaz agradeceu pelos esforços da equipe e pediu respeito à memória do jovem.

O diretor da escola reuniu conselheiros para que a notícia fosse dada aos estudantes da forma mais apropriada, devido às circunstâncias dramáticas.

O diretor destacou que Cameron foi arremessador do time de beisebol na escola.

A escola tem um grande campo de beisebol, esporte popular nos Estados Unidos.

Cameron era um dos atletas dedicados com maior empenho à atividade.

Baton Rouge é a capital do estado americano da Luisiana. Localizada à margem do rio Mississipi, é uma grande cidade portuária.

Com cerca de 230 mil habitantes, de acordo com o censo nacional de 2020, é a segunda cidade mais populosa do estado e a 99ª mais populosa do país.

As Bahamas são um país insular no Caribe que atrai muitos visitantes para passeios, pela beleza natural. Tem mais de 700 ilhas, com praias paradisíacas.

