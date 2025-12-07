Estudante desaparece após pular no mar para provar coragem em desafio

Cameron Robbins tinha 18 anos e fez uma espécie de 'brincadeira' que acabou sendo fatal.
Cameron viajava com colegas do ensino médio para comemorar a formatura e decidiu pular do barco como um desafio.
A informação foi inicialmente divulgada pela emissora de TV americana WAFB e teve grande repercussão.
Um vídeo mostrou o momento em que Cameron se jogou ao mar infestado de tubarões. As imagens não são nítidas porque era noite e o vídeo foi feito pelos colegas. Mas dá pra ver o rapaz em seus últimos momentos de vida
Cameron estudou na University Laboratory School, na cidade de Baton Rouge, em Luisiana, Estados Unidos.
Cameron mergulhou às 21h40 de 24/5. E não foi mais visto. Equipe da Força de Defesa Real das Bahamas e da Guarda Costeira do Sudeste dos Estados Unidos fizeram buscas.
Amigos de Cameron criaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar a família do estudante diante da situação.
A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou um mapa da área que foi coberta durante as buscas das equipes de resgate.
As buscas foram feitas pela água e também com uso de helicópteros que sobrevoaram a região. Mas ele não foi encontrado.
No dia 26/5, as buscas foram encerradas . A família do rapaz agradeceu pelos esforços da equipe e pediu respeito à memória do jovem.
O diretor da escola reuniu conselheiros para que a notícia fosse dada aos estudantes da forma mais apropriada, devido às circunstâncias dramáticas.
O diretor destacou que Cameron foi arremessador do time de beisebol na escola.
A escola tem um grande campo de beisebol, esporte popular nos Estados Unidos.
Cameron era um dos atletas dedicados com maior empenho à atividade.
Baton Rouge é a capital do estado americano da Luisiana. Localizada à margem do rio Mississipi, é uma grande cidade portuária.
Com cerca de 230 mil habitantes, de acordo com o censo nacional de 2020, é a segunda cidade mais populosa do estado e a 99ª mais populosa do país.
As Bahamas são um país insular no Caribe que atrai muitos visitantes para passeios, pela beleza natural. Tem mais de 700 ilhas, com praias paradisíacas.