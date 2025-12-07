Celebridades que já criticaram o Brasil ou os brasileiros

Robin Williams — O comediante causou polêmica ao brincar no programa de David Letterman que o Rio foi escolhido para as Olimpíadas de 2016 porque “mandou 50 strippers e meio quilo de cocaína”. A piada foi considerada ofensiva e teve má repercussão entre os brasileiros.
Taylor Lautner — Em entrevista a David Letterman, em 2010, o ator comentou sobre sua vinda ao Brasil para divulgar A Saga Crepúsculo: Lua Nova em 2009. Ele criticou a “agressividade” das fãs brasileiras, dizendo que foi surpreendido por mulheres que o agarravam no aeroporto.
Jamie Foxx — Durante entrevista coletiva no Rio de Janeiro para divulgar o filme Rio, o ator brincou dizendo que só conhecia o Brasil por “sites que não posso dizer o nome”, em alusão a conteúdos adultos. A piada foi vista como de mau gosto e gerou desconforto entre jornalistas brasileiros presentes.
Sylvester Stallone — Em 2010, o ator fez uma piada durante a Comic-Con dizendo que no Brasil “você pode explodir tudo e eles ainda agradecem”. A fala gerou revolta, e Stallone precisou se desculpar publicamente, dizendo que tentou fazer humor, mas foi mal interpretado.
Tyler James Williams — Conhecido e adorado no Brasil pela série Todo Mundo Odeia o Chris, o ator se irritou com a enxurrada de comentários em português em seu Instagram. Incomodado com o assédio virtual, chegou a ameaçar bloquear os brasileiros que insistissem nas postagens.
Chris Rock — Em 2014, durante entrevista a Jimmy Fallon, o comediante ironizou o Brasil ao dizer que o país “é conhecido apenas pelo traseiro”, mostrando desdém pela Copa do Mundo realizada aqui. A declaração foi vista como desrespeitosa, gerando forte repercussão negativa entre os brasileiros.
Hope Solo — A goleira da seleção dos Estados Unidos irritou os brasileiros ao postar uma foto mascarada e com um kit “anti-Zika” antes das Olimpíadas de 2016. A atitude foi vista como desrespeitosa, e, em campo, a torcida respondeu gritando “ziiiika” cada vez que ela tocava na bola
Russell Crowe — Durante sua passagem pelo Brasil para divulgar o filme Noé, o ator concedeu entrevista ao Fantástico e fez críticas duras ao país. Ele reclamou da infraestrutura, citando problemas nos aeroportos, nas ruas e no trânsito brasileiro.
O DJ do rapper 50 Cent irritou os brasileiros ao afirmar que era melhor fazer camisinhas porque o Brasil era conhecido pelas mulheres e aids. 50 Cent tentou consertar e amenizar a situação: 'Às vezes há um mal entendido e os americanos só pensam no Brasil como um lugar de lindas mulheres. Isso é visível, porque as mulheres são bonitas, mas tenho certeza de que há muito mais para a gente focar e fazer por aqui', disse.
Lewis Hamilton — O piloto britânico criticou o governo brasileiro por causa da destruição da Amazônia, dizendo que era “triste ver” o desmatamento avançando. Suas declarações dividiram opiniões, sendo elogiado por ambientalistas e criticado por nacionalistas.
Azealia Banks — A rapper americana insultou o Brasil em 2017, chamando os brasileiros de “anormais do terceiro mundo” e zombando do português nas redes sociais. As ofensas provocaram forte reação online e deterioraram sua imagem no país.
Lea DeLaria — A atriz de Orange Is the New Black reclamou dos aeroportos brasileiros, comparando-os a “uma partida brutal de futebol americano”. A declaração foi vista como uma crítica à infraestrutura, mas gerou desconforto entre fãs.
Madonna — Durante um show, a cantora se irritou com fãs falando português e disparou: “Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”. A frase foi interpretada como arrogância e causou reação negativa nas redes sociais.
Claudia Leitte — Em entrevista à Rádio Transamérica, a cantora comparou brasileiros e norte-americanos, dizendo que o povo do Brasil é “mal educado”. Ela afirmou que, em um furacão nos EUA, todos agiam com calma, mas que no Brasil “um passaria por cima do outro, porque a gente não tem instrução”.
Ed Motta — Já chamou o público brasileiro de “gente simplória” e afirmou que o Brasil é uma “terra ignorante”, ao reclamar de pedidos para cantar em português nos shows
Diogo Mainardi — Referiu-se ao povo do Nordeste como “retrógrado” e “bovino'. 'Uma região atrasada, pouco educada, que tem grande dificuldade para se modernizar na linguagem. A imprensa livre só existe da metade do Brasil para baixo', disse.
Marcelo Madureira — Em artigos e declarações, já afirmou que há uma “ditadura da maioria absoluta” no Brasil, com dificuldade para conviver com o que “não é consenso”.