Celebridades e TV Diretor de ‘Frankenstein’ dispara contra uso de inteligência artificial no cinema O diretor Guillermo del Toro, 61, criticou o emprego da inteligência artificial (IA) no cinema ao ser homenageado com o Vanguard Tribute por seu novo longa, Frankenstein, durante o Gotham Awards, em 1/12/2025. Ele subiu ao palco na companhia de Jacob Elordi, que interpreta a Criatura, e Oscar Isaac, que faz o papel de Victor Frankenstein. Por Flipar

Divulgação