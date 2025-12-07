‘Traído’ por GPS, brasileiro atola carro na neve e anda 24 km sozinho, sem enxergar quase nada

Saindo de Curitiba, ele seguia para El Calafate, mas seu carro atolou na neve após pegar a Rota 29, antigo trajeto da Rota Nacional 40.
'Em uma curva, o carro bateu em uma duna de neve que não dava para distinguir claramente por causa do vento branco. Tudo estava branco, não dava para distinguir o que era estrada e o que não era', explicou.
Em pânico, o brasileiro decidiu caminhar no vazio da neve na tentativa de encontrar alguém que pudesse ajudá-lo.
'Ainda estava claro, mas o frio estava piorando. Como não estava me alimentando bem, me senti fraco e logo o cansaço começou a tomar conta', descreveu.
'Andei sem enxergar nada e comecei a me sentir pior'. O brasileiro chegou a caminhar sozinho no meio do nada por 24 km!
Após cinco horas de caminhada, Thiago foi finalmente resgatado por uma patrulha da Polícia de Santa Cruz.
Um vídeo divulgado pelas autoridades mostram o momento em que o brasileiro é encontrado pela polícia.
'Foi uma experiência extrema que deixou marcas em mim e, felizmente, teve um final feliz', disse Thiago ao jornal La Nacion.
Conhecida por suas paisagens impressionantes, a Patagônia é uma vasta região localizada no extremo sul da América do Sul.
Ela é dividida em duas partes principais: a Patagônia Argentina (a leste dos Andes) e a Patagônia Chilena (a oeste dos Andes).
Na Argentina, a Patagônia é composta por cinco províncias principais: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego (foto).
Já no Chile, compreende principalmente as regiões de Aysén e Magalhães (foto).
As paisagens patagônicas variam de estepes áridas e planícies onduladas a florestas densas, montanhas nevadas, lagos glaciais e fiordes profundos.
Entre os destinos mais famosos da Patagônia estão o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, conhecido por suas formações rochosas espetaculares.
O Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, é onde está o icônico Glaciar Perito Moreno, uma das poucas geleiras no mundo que ainda está em avanço.
A região também abriga o Monte Fitz Roy, frequentemente coberto por neblina; um ícone para alpinistas e fotógrafos.
Historicamente, a Patagônia foi habitada por povos indígenas como os tehuelches (foto), mapuches e yámanas, que desenvolveram culturas adaptadas ao ambiente inóspito.
Hoje, a Patagônia é um destino para aventuras ao ar livre, como trekking, montanhismo, observação de vida selvagem e cruzeiros pelos fiordes.