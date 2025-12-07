Galeria

‘Traído’ por GPS, brasileiro atola carro na neve e anda 24 km sozinho, sem enxergar quase nada

O brasileiro Thiago Crevelloni viajava sozinho pela Patagônia e viveu momentos de terror após seu GPS desviá-lo para uma estrada secundária pouco movimentada em Santa Cruz, na Argentina.

Por Flipar
Montagem/Arquivo Pessoal/Reprodução

Saindo de Curitiba, ele seguia para El Calafate, mas seu carro atolou na neve após pegar a Rota 29, antigo trajeto da Rota Nacional 40.

Wikimedia Commons/Oscar871217

'Em uma curva, o carro bateu em uma duna de neve que não dava para distinguir claramente por causa do vento branco. Tudo estava branco, não dava para distinguir o que era estrada e o que não era', explicou.

Reprodução

Em pânico, o brasileiro decidiu caminhar no vazio da neve na tentativa de encontrar alguém que pudesse ajudá-lo.

Reprodução

'Ainda estava claro, mas o frio estava piorando. Como não estava me alimentando bem, me senti fraco e logo o cansaço começou a tomar conta', descreveu.

Montagem/Arquivo Pessoal/Polícia de Santa Cruz

'Andei sem enxergar nada e comecei a me sentir pior'. O brasileiro chegou a caminhar sozinho no meio do nada por 24 km!

Veerle Contant/Unsplash

Após cinco horas de caminhada, Thiago foi finalmente resgatado por uma patrulha da Polícia de Santa Cruz.

Divulgação/Polícia de Santa Cruz

Um vídeo divulgado pelas autoridades mostram o momento em que o brasileiro é encontrado pela polícia.

Montagem/Reprodução/Polícia de Santa Cruz

'Foi uma experiência extrema que deixou marcas em mim e, felizmente, teve um final feliz', disse Thiago ao jornal La Nacion.

Montagem/Reprodução/Polícia de Santa Cruz

Conhecida por suas paisagens impressionantes, a Patagônia é uma vasta região localizada no extremo sul da América do Sul.

Snowscat/Unsplash

Ela é dividida em duas partes principais: a Patagônia Argentina (a leste dos Andes) e a Patagônia Chilena (a oeste dos Andes).

Wikimedia Commons/Sue Ellen ARK

Na Argentina, a Patagônia é composta por cinco províncias principais: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego (foto).

Andrew Shiva / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Já no Chile, compreende principalmente as regiões de Aysén e Magalhães (foto).

Wikimedia Commons/Emilia Hölck

As paisagens patagônicas variam de estepes áridas e planícies onduladas a florestas densas, montanhas nevadas, lagos glaciais e fiordes profundos.

Sofia Cristina Córdova Valladares/Pixabay

Entre os destinos mais famosos da Patagônia estão o Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, conhecido por suas formações rochosas espetaculares.

Flickr Anastassia Golitsyna

O Parque Nacional Los Glaciares, na Argentina, é onde está o icônico Glaciar Perito Moreno, uma das poucas geleiras no mundo que ainda está em avanço.

Milena W/Pixabay

A região também abriga o Monte Fitz Roy, frequentemente coberto por neblina; um ícone para alpinistas e fotógrafos.

Prissantenbär/Wikimédia Commons

Historicamente, a Patagônia foi habitada por povos indígenas como os tehuelches (foto), mapuches e yámanas, que desenvolveram culturas adaptadas ao ambiente inóspito.

Domínio Público

Hoje, a Patagônia é um destino para aventuras ao ar livre, como trekking, montanhismo, observação de vida selvagem e cruzeiros pelos fiordes.

Reprodução Redes Sociais

