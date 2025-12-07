Saiba quais são os sobrenomes mais comuns no Brasil

O estudo, baseado em dados do Censo Demográfico de 2022, mostra que o país reúne mais de 200 mil sobrenomes diferentes, mas um deles se destaca amplamente: Silva.
Presente em 34 milhões de brasileiros, o sobrenome corresponde a 16,7% da população. Inúmeras personalidades nacionais, como o presidente Lula e o jogador de futebol Neymar, carregam esse sobrenome.
A origem de “Silva” vem do latim silva, que significa “selva” ou “floresta”.
Segundo o IBGE, o nome era tradicionalmente associado a pessoas que viviam em regiões de vegetação farta ou áreas rurais, e acabou se popularizando de forma definitiva com a colonização portuguesa.
A história do nome também está ligada a aspectos sociais do período colonial. Muitos portugueses que chegavam ao Brasil e desejavam preservar o anonimato adotavam o sobrenome Silva.
Além disso, pessoas escravizadas frequentemente recebiam o nome de seus proprietários, muitas vezes com a preposição “da”, como forma de identificação e posse - o que ajudou a consolidar ainda mais sua presença no país.
O segundo sobrenome mais comum é Santos, presente em 21,4 milhões de pessoas, o que representa cerca de 10,4% dos brasileiros.
A origem está em “Todos os Santos”, referência ao Dia de Todos os Santos, celebrado pela Igreja Católica em 1º de novembro.
Segundo o IBGE, o nome foi amplamente adotado por convertidos ao cristianismo durante o período da Inquisição, e acabou sendo transmitido por gerações.
O ranking dos dez sobrenomes mais populares no país é completado por Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa.
Juntos, esses dez sobrenomes compõem boa parte da estrutura familiar brasileira.
A pesquisa também revela a distribuição regional dos sobrenomes. Os Silvas estão mais concentrados no Nordeste, especialmente em Alagoas e Pernambuco.
Em Alagoas, 35,75% dos habitantes têm esse sobrenome; em Pernambuco, o índice chega a 34,23%.
O município de Belém de Maria (PE) chama atenção por ter 63,9% de seus moradores com o sobrenome Silva, a maior concentração do país.
O sobrenome, embora fortemente associado à língua portuguesa - aparece em outros países lusófonos como Portugal, Angola e Moçambique - também é encontrado, em menor proporção, na Espanha e na Itália.
Com o novo levantamento, o IBGE amplia a compreensão sobre a formação e a diversidade dos nomes brasileiros.
A iniciativa complementa o projeto Nomes no Brasil, que reúne informações sobre nomes e sobrenomes registrados no país, permitindo consultas por frequência, origem e distribuição geográfica.