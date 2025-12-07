Galeria

Saiba quais são os sobrenomes mais comuns no Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou pela primeira vez, no dia 4 de novembro, um levantamento nacional sobre os sobrenomes mais frequentes do Brasil.

Por Flipar
Licia Rubinstein / Agência IBGE Notícias

O estudo, baseado em dados do Censo Demográfico de 2022, mostra que o país reúne mais de 200 mil sobrenomes diferentes, mas um deles se destaca amplamente: Silva.

Agência Brasil/Divulgação

Presente em 34 milhões de brasileiros, o sobrenome corresponde a 16,7% da população. Inúmeras personalidades nacionais, como o presidente Lula e o jogador de futebol Neymar, carregam esse sobrenome.

Ricardo Stuckert/PR

A origem de “Silva” vem do latim silva, que significa “selva” ou “floresta”.

Divulgação/Defensoria Pública

Segundo o IBGE, o nome era tradicionalmente associado a pessoas que viviam em regiões de vegetação farta ou áreas rurais, e acabou se popularizando de forma definitiva com a colonização portuguesa.

Tânia Rêgo / Agência Brasil

A história do nome também está ligada a aspectos sociais do período colonial. Muitos portugueses que chegavam ao Brasil e desejavam preservar o anonimato adotavam o sobrenome Silva.

Reprodução TV Band

Além disso, pessoas escravizadas frequentemente recebiam o nome de seus proprietários, muitas vezes com a preposição “da”, como forma de identificação e posse - o que ajudou a consolidar ainda mais sua presença no país.

publicdomainvectors.org

O segundo sobrenome mais comum é Santos, presente em 21,4 milhões de pessoas, o que representa cerca de 10,4% dos brasileiros.

Fotos Públicas

A origem está em “Todos os Santos”, referência ao Dia de Todos os Santos, celebrado pela Igreja Católica em 1º de novembro.

Issagm - Wikimédia Commons

Segundo o IBGE, o nome foi amplamente adotado por convertidos ao cristianismo durante o período da Inquisição, e acabou sendo transmitido por gerações.

Hugo Fergusson Unsplash

O ranking dos dez sobrenomes mais populares no país é completado por Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa.

Arquivo/Agência Brasil

Juntos, esses dez sobrenomes compõem boa parte da estrutura familiar brasileira.

Agência Brasil/Divulgação

A pesquisa também revela a distribuição regional dos sobrenomes. Os Silvas estão mais concentrados no Nordeste, especialmente em Alagoas e Pernambuco.

Raphael Lorenzeto de Abreu/Wikimedia Commons

Em Alagoas, 35,75% dos habitantes têm esse sobrenome; em Pernambuco, o índice chega a 34,23%.

Legacy600 wikimedia commons

O município de Belém de Maria (PE) chama atenção por ter 63,9% de seus moradores com o sobrenome Silva, a maior concentração do país.

Divulgação

O sobrenome, embora fortemente associado à língua portuguesa - aparece em outros países lusófonos como Portugal, Angola e Moçambique - também é encontrado, em menor proporção, na Espanha e na Itália.

Jose Miguel Guardeño por Pixabay

Com o novo levantamento, o IBGE amplia a compreensão sobre a formação e a diversidade dos nomes brasileiros.

Agência IBGE Notícias

A iniciativa complementa o projeto Nomes no Brasil, que reúne informações sobre nomes e sobrenomes registrados no país, permitindo consultas por frequência, origem e distribuição geográfica.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

