Prêmio de arquitetura e design lista as 7 estações mais bonitas do mundo

Segundo Jérôme Gouadain, secretário-geral da premiação, esses projetos arquitetônicos revitalizam o papel do transporte, atuando como 'pulmões' que injetam nova vida nas áreas urbanas.
As estações, recém-inauguradas, se destacam por aliar inovação, beleza e sustentabilidade. Confira a lista a seguir!
7º) Estação Qasr Al Hokm, em Riad (Arábia Saudita): Foi concebida como uma grande praça urbana, marcada por uma cobertura cônica invertida que simboliza o desenvolvimento da cidade de Riad.
A estrutura de vidro da estação atua como um periscópio, conectando visualmente a superfície aos níveis subterrâneos e permitindo que a luz natural ilumine o interior durante o dia, enquanto o brilho interno se projeta para fora à noite.
6º) Estação KAFD, em Riad (Arábia Saudita): A Estação KAFD marca a transformação de Riad, que há 25 anos não tinha transporte público e hoje abriga a maior rede automatizada do mundo.
O design da estação mistura referências naturais — como padrões criados pelo vento no deserto e a forma de uma rosa do deserto — com tecnologias avançadas usadas para estudar fluxos de pessoas, trens e veículos.
5º) Estação Villejuif – Gustave Roussy, em Villejuif (França): A estação se destaca pelo uso do metal em diferentes acabamentos e pela paleta que vai do cinza ao bronze.
Na superfície, um pavilhão envidraçado funciona como passagem natural entre a esplanada e o espaço subterrâneo. Esse volume conduz luz e ventilação até as plataformas instaladas a 50 metros de profundidade, graças ao grande cilindro central e aos jogos de reflexos.
4º) Estação Saint-Denis – Pleyel, em Saint-Denis (França): A estação foi construída na junção de três municípios com o objetivo de criar coesão urbana em uma área historicamente dividida.
Com 35 metros de altura, o edifício permite que a luz natural chegue até as plataformas situadas 28 metros abaixo do solo. O projeto também incorpora mais de 100 esculturas inspiradas em figuras paleolíticas femininas, estabelecendo um elo simbólico entre passado e futuro.
3º) Estação Baiyun, em Cantão (China): Essa estação é parte de um impressionante complexo subterrâneo que gerencia 24 linhas de trem de alta velocidade, seis de metrô e três terminais de ônibus.
Uma passarela circular de múltiplos níveis liga plataformas e prédios vizinhos, entremeada por jardins suspensos que criam um parque urbano vertical.
2º) Estação Mons, em Mons (Bélgica): Projetada por Santiago Calatrava, a Estação Mons é o ponto central de um projeto de reurbanização na Bélgica.
O projeto da estação transformou vias antigas em praças para pedestres, conectando diretamente o centro histórico da cidade ao bairro moderno de Grands Prés.
1º) Estação Gadigal, em Sydney (Austrália): A estação leva o nome do povo aborígene original da região de Sydney, os Gadigal. Ela fica 25 metros abaixo do nível urbano e se destaca pelo visual contemporâneo.
Suas entradas exibem a instalação 'The Underneath', composta por azulejos cerâmicos que remetem aos antigos túneis ferroviários e ao fluxo dos passageiros.