Jeffrey Dean Morgan comeu baratas de verdade achando que eram biscoitos cenográficos

O ator e produtor norte-americano Jeffrey Dean Morgan é um dos homens de sucesso na indústria do entretenimento. Ele tem uma carreira que abrange desde papéis dramáticos a personagens complexos em produções populares, construindo, assim, sólida reputação.

Em 2015, Morgan entrou para o elenco de 'The Walking Dead', uma das séries de maior sucesso da televisão americana. Ele interpretou Negan, o antagonista principal e líder dos Salvadores, um personagem que rapidamente se tornou um dos mais icônicos da série.

A interpretação de Morgan como Negan foi amplamente elogiada por sua intensidade e complexidade, solidificando ainda mais seu status como um ator versátil e envolvente. E foi justamente numa gravação de 'Dead City', série derivada de Walking Dead, que Morgan passou por uma situação inusitada.

O ator contou em recente entrevista que comeu, sem saber, cerca de 20 baratas verdadeiras. É que elas estavam no set de filmagens, junto com biscoitos que imitavam baratas. A direção decidiu colocar metade do prato com insetos verdadeiros para dar autenticidade. Mas Morgan não foi avisado.

'É a coisa mais engraçada que aconteceu no ano, mas engraçada apenas em retrospecto', disse a atriz Lauren Cohan (que vive Maggie). 'Não! Já foi engraçado na época', retrucou Jeffrey, levando na boa a degustação nojenta.

Jeffrey Dean Morgan também estrelou 'The Losers' (2010) como Clay, o líder de agentes de operações especiais que busca vingança após serem traídos e dados como mortos. No filme, que é uma adaptação de uma série de quadrinhos da DC Comics, Clay e seu grupo enfrentam desafios enquanto tentam derrubar um poderoso inimigo que os manipulou.

Em 2007, Morgan foi escalado para o filme de super-heróis 'Watchmen', baseado na famosa graphic novel de Alan Moore. Ele interpreta o Comediante, um anti-herói complexo e violento.

Seu personagem é crucial para a trama, com um passado sombrio e uma moralidade ambígua. O Comediante, cuja morte desencadeia os eventos do filme, é um agente de desordem com uma visão cínica da humanidade.

Morgan traz uma intensidade visceral ao papel, capturando a natureza brutal e contraditória do personagem e aprofundando a crítica social da obra. Sua performance foi notável e ajudou a solidificar sua reputação como um ator capaz de lidar com papéis desafiadores e profundos.

Mas a virada na carreira de Jeffrey Dean Morgan ocorreu em 2005, quando ele foi escalado para interpretar Denny Duquette na popular série médica 'Grey's Anatomy'.

Seu papel como o carismático paciente com uma história romântica trágica ao lado de Ellen Pompeo (Meredith Grey) foi amplamente elogiado e lhe conferiu um reconhecimento significativo.

A atuação de Morgan em 'Grey's Anatomy' o estabeleceu como um ator talentoso e aumentou sua visibilidade no cenário da televisão.

Em 2021, no filme 'Rogai por Nós', Morgan interpretou um jornalista que investiga uma jovem com deficiência auditiva que foi supostamente visitada pela Virgem Maria e, repentinamente, passou a ouvir a santa e curar enfermos.

Morgan é conhecido por seu envolvimento em várias causas de caridade e por seu apoio a iniciativas voltadas para a saúde mental e o bem-estar animal. Ele virou notícia em 2018 ao adotar um burro (Jack) e uma ema (Diane).

Os animais foram encontrados em uma fazenda abandonada na Carolina do Sul no começo do ano. Morgan celebrou o resgate: 'Fico feliz em levá-los e mantê-los juntos em nossa fazenda. Eles seriam uma adição bem-vinda ao nosso zoológico de criaturas felizes', disse o ator na ocasião.

Jeffrey Dean Morgan é casado com a atriz Hilarie Burton, com quem tem dois filhos. O casal se conheceu durante a filmagem de 'The Walking Dead' e começou a namorar pouco depois, em 2009.

Eles só se casaram em 2019 e têm uma relação notável tanto no âmbito pessoal quanto profissional, frequentemente trabalhando juntos em projetos e eventos de caridade.

Juntos, Morgan e Burton têm dois filhos: Augustus, nascido em 2010, e George, de 2018. O primeiro, que é apelidado de Gus, chegou a participar de um episódio de 'The Walking Dead' como um zumbi, em 2021.

Jeffrey Dean Morgan cresceu em Seattle e frequentou a Ben Franklin High School. Desde jovem, demonstrou interesse em esportes e artes cênicas. Depois de terminar o ensino médio, ele estudou na Universidade de Washington, onde começou a explorar sua paixão pela atuação.

Morgan mudou-se para Los Angeles na década de 1990, determinado a buscar uma carreira na atuação. Seu início foi caracterizado por papéis menores e participações em séries de televisão.

Entre suas primeiras aparições estão participações em programas como 'The O.C.' e 'ER', onde ganhou experiência e visibilidade.

Paralelamente ao sucesso na televisão, Jeffrey Dean Morgan também trabalhou no cinema. Em 2006, ele apareceu em 'The Ring Two', a sequência do aclamado filme de terror 'The Ring'. O papel consolidou sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros cinematográficos.

Além de 'Grey's Anatomy' e 'Walking Dead', Jeffrey Dean Morgan teve papéis marcantes em outra série de sucesso na televisão: 'Supernatural'. Em 2008, ele interpretou John Winchester, o pai dos protagonistas que lutam contra forças sobrenaturais malignas.

