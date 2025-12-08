Artista cearense ‘vira’ Nossa Senhora de Fátima; trabalho levou mais de 10 horas

David Ferreira é morador de Cariri e resolveu prestar o tributo no dia da inauguração de um monumento da santa na cidade de Crato.
Devoto da santa, ele dedicou dez horas ao trabalho até que o desenho ficasse completo e colorido.
Essa ilustração se soma a outras maquiagens religiosas que o artista já realizou, como as de Nossa Senhora Aparecida e Carlo Acutis.
Com mais de 300 mil seguidores, David afirma ter encontrado na arte religiosa e cultural seu propósito.
'[...] Costumo dizer que eu acabei me encontrando [...] levando a nossa cultura do nosso Nordeste, do nosso Cariri pra todo mundo. E também levando a forma de devoção através da arte', disse ele ao g1.
Embora tenha recebido críticas de conservadores, o artista afirma focar nas mensagens de apoio e no amor pela arte.
No dia 13 de novembro, a inauguração de uma estátua gigante de Nossa Senhora de Fátima no Crato, na região do Cariri, atraiu uma multidão de fiéis.
Com 54 metros de altura — dimensão que supera os 38 metros do Cristo Redentor — o monumento é considerado pelo governo estadual o maior do mundo dedicado à santa.
Além da missa e da bênção inaugural, o público celebrou o momento com apresentações musicais, incluindo o show do padre Fábio de Melo.
Muitos fiéis chegaram horas antes para garantir um lugar privilegiado e acompanhar de perto cada momento da celebração.
Existe uma expectativa de que que a imponência da obra ajude a consolidar o local como um novo polo de turismo religioso.
Segundo a tradição católica, ela apareceu seis vezes aos três pastorinhos — Lúcia, Jacinta e Francisco — entre maio e outubro daquele ano.
Suas mensagens enfatizavam oração, penitência e conversão, além da devoção ao Rosário.
Ao longo do século 20, o culto a Fátima se expandiu rapidamente e hoje é um dos mais fortes da Igreja Católica, atraindo milhões de peregrinos anualmente ao Santuário de Fátima, em Portugal.