Já viu todos esses tipos de cruz? Conheça seu ‘poder’ e seu simbolismo

As cruzes têm grande importância no mundo, sendo símbolos religiosos, culturais e históricos em diversas civilizações. Elas representam fé, sacrifício, poder e proteção, além de marcarem territórios, homenagearem pessoas e transmitirem mensagens espirituais.

Por Flipar
Cruz - Imagem Pixabay

Muitas religiões e tradições adotaram a cruz como um de seus principais emblemas. Seu simbolismo varia conforme a cultura, podendo significar redenção, sofrimento, equilíbrio ou conexão entre o divino e o terreno.

Imagem de S?awek por Pixabay

Em culturas antigas, representava os quatro elementos ou os pontos cardeais. No ocultismo, pode indicar equilíbrio entre forças opostas. Também é vista como proteção espiritual, sendo usada em amuletos e brasões.

Reprodução do Facebook ESAP Madrid

No Cristianismo a cruz simboliza sacrifício e redenção, sendo associada à crucificação de Jesus Cristo. Veja diferentes tipos de cruz.

Imagem de Arnie Bragg por Pixabay

Cruz Latina – Símbolo do cristianismo, sua origem remonta à crucificação de Jesus Cristo. Representa sacrifício, fé e redenção, sendo a cruz mais reconhecida mundialmente

Flickr - JUAN ANTONIO

Cruz Grega – Tem quatro braços iguais e era usada em igrejas ortodoxas e arte bizantina. Simboliza equilíbrio, perfeição e os quatro cantos do mundo.

Flickr Alexander

Cruz de Malta – Criada pelos Cavaleiros Hospitalários na Idade Média, tem oito pontas que representam as virtudes cristãs. Está ligada a ordens militares e serviços humanitários.

Cruz de Santo André – Em forma de “X”, refere-se ao martírio do apóstolo André, que, segundo a tradição, foi crucificado dessa maneira. Simboliza humildade e sofrimento.

MartínRománMangas wikimedia commons

Cruz de Lorena – Possui duas barras horizontais e foi usada pelos franceses na Guerra dos Cem Anos. Representa resistência e liberdade, sendo adotada pela Resistência Francesa na Segunda Guerra Mundial.

gilson martinez/Wikimédia Commons

Cruz Celta – Originária da cultura celta, une um círculo à cruz, simbolizando a união entre o espiritual e o material. Está ligada ao cristianismo e à tradição druídica.

Reprodução do X @irarchaeology

Cruz Papal – Com três barras horizontais, é um símbolo da autoridade do Papa dentro da Igreja Católica. Representa as três missões papais: ensinar, santificar e governar.

Reprodução de Youtube

Cruz de São Pedro – Invertida, refere-se ao apóstolo Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por se considerar indigno de morrer como Cristo. É usada tanto no cristianismo quanto em contextos subversivos.

Reprodução do Facebook Mitos de Batina

Cruz Patriarcal – Semelhante à Cruz de Lorena, tem duas barras horizontais e é usada por patriarcas da Igreja Ortodoxa. Simboliza a autoridade e a tradição cristã oriental.

Flickr Cristina Mars

Cruz Templária – Utilizada pelos Cavaleiros Templários durante as Cruzadas, tem braços largos e simboliza coragem, fé e a luta pela cristandade.

Reprodução do @Veruself

