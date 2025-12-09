Celebridades e TV Atriz Arlete Salles se afasta de novela ‘Três Graças’ por razões de saúde As gravações da novela “Três Graças”, da Rede Globo, passaram por um leve ajuste na primeira semana de dezembro de 2025 após a atriz Arlete Salles precisar se afastar temporariamente por causa de uma gripe forte. Por Flipar

Reprodução do Flickr Festival do Rio