Peculiaridades de Tonga, país vulcânico insular da Oceania!

Trata-se de Tonga, um país insular localizado na Polinésia, no Oceano Pacífico Sul.
Segundo dados da 'World Obesity Federation' (WOF, na sigla em inglês), em Tonga 80% dos homens e 87% das mulheres são obesos — o tema foi aprofundado em uma galeria do FLIPAR.
No entanto, apesar de ser pouco falado, Tonga reserva muitas histórias curiosas e igualmente fascinantes. Conheça mais sobre este país da Oceania!
Tonga é o único reino soberano na região e compreende um arquipélago de 177 ilhas, das quais apenas 36 são habitadas.
A capital, Nucualofa, com cerca de 23 mil habitantes, é o centro comercial, social e de transportes mais importante de Tonga.
A história de Tonga remonta a cerca de 3.000 anos, com a chegada dos primeiros povos austronésios.
Apesar de ter recebido influências estrangeiras ao longo dos séculos, Tonga conseguiu preservar grande parte de sua rica cultura, marcada por tradições ancestrais, danças típicas, e uma profunda conexão com a natureza.
Desde 2012, o rei Tupou VI Ã© quem ocupa o poder em Tonga.
O país foi um protetorado britânico até 1970, quando conquistou a independência total. Apesar disso, mantém relações estreitas com o Reino Unido e outros países da Commonwealth.
A cultura tonganesa é rica em tradições, incluindo danças, músicas, e o kava, uma bebida cerimonial feita da raiz de uma planta nativa.
Além da kava, outras comidas tradicionais de Tonga incluem o pulu'lu (carne cozida em folhas de taioba com cebola e leite de coco) e o vai'siaine (sopa feita de banana e coco - foto).
As ilhas variam entre atóis de coral e ilhas vulcânicas. O clima é tropical, com um período mais chuvoso de novembro a abril.
A ilha de Tongatapu é a maior e mais populosa (75 mil habitantes), enquanto outras ilhas, como Vava'u, são conhecidas por sua beleza natural.
A vida em Tonga segue um ritmo mais lento, em harmonia com a natureza. A pesca e a agricultura são as principais atividades econômicas, e os moradores locais são famosos pela hospitalidade.
Produtos como coco, bananas e baunilha são cultivados tanto para consumo interno quanto para exportação.
O turismo também desempenha um papel crescente na economia, com visitantes atraídos pelas paisagens paradisíacas e cultura marcante do país.
Outra curiosidade sobre Tonga é que o rugby é o esporte mais popular por lá. Apesar de pequeno, o país chegou a participar quatro vezes da Copa Mundial de Rugby, a primeira delas em 1987.
Por estar localizada no cinturão de fogo do Pacífico, o arquipélago de Tonga se torna suscetível a atividade vulcânica, tsunamis e terremotos.
Em 2022, a erupção do vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai causou devastação no país e foi sentida em várias partes do mundo.