Campeão do Oscar cometeu erro histórico sobre Havaí e Alasca na bandeira; entenda

Numa cena ambientada em 1945, J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy, Oscar de Melhor Ator) está no meio de uma multidão que agita bandeiras americanas. Mas há um porém.
Quem apontou o erro foi o usuário do Twitter Andy Craig. “Eles usaram bandeiras de 50 estrelas', reparou.
Em 1945, a bandeira americana ostentava apenas 48 estrelas, já que o Alasca e o Havaí ainda não faziam parte dos EUA. Somente em 4/7/1960 a bandeira com 50 estrelas foi adotada.
Entenda a história desses dois estados que foram anexados ao país alterando a sua bandeira.
A história do Alasca está entrelaçada com a cultura indígena, e diversas comunidades nativas que ainda vivem por lá e preservam tradições ancestrais.
O contato europeu com a região remonta ao século 18, principalmente por meio da exploração russa.
O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos da Rússia em 1867, por 7,2 milhões de dólares.
Hoje o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos em área territorial e possui uma extensão de cerca de 1,7 milhão de quilômetros quadrados.
Devido ao seu tamanho e localização remota, o Alasca tem apenas 700 mil habitantes. A maioria concentrada nas cidades principais, como Anchorage, Fairbanks e Juneau (foto), a capital do estado.
Fica no Alasca o ponto mais alto dos Estados Unidos, o Monte Denali (antes chamado Monte McKinley), com 6.190 metros de altura. O local é conhecido por ter algumas das escaladas mais desafiadoras do mundo.
A vida selvagem do Alasca é impressionante. A região é habitat de grande variedade de animais, como ursos pardos e polares, alces, renas, lobos, lontras, águias, salmões e baleias, entre outros.
Já a história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18.
Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.
No sÃ©culo 19, o HavaÃ tornou-se um importante porto de comÃ©rcio entre o Oriente e o Ocidente. O arquipÃ©lago tambÃ©m passou a ser um destino turÃstico popular. Em 14 de junho de 1900, o HavaÃ se tornou um territÃ³rio dos Estados Unidos.
O Havaí fica localizado no Oceano Pacífico Central, aproximadamente a 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, nos Estados Unidos.
A cultura havaiana é rica e única. É uma mistura de influências polinésias, americanas e orientais. Os havaianos são um povo orgulhoso e hospitaleiro, conhecido por sua música, dança, arte e artesanato.
O Havaí é composto por oito ilhas principais: Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kauai e Kahoolawe. Oahu é a maior e mais populosa ilha, e abriga a capital do estado, Honolulu (foto).
Com uma população de mais de 1,4 milhão de pessoas, o Havaí é um destino turístico popular, conhecido por suas belas praias, clima tropical e cultura única.
As ilhas do Havaí são conhecidas por suas paisagens exuberantes, com praias de areia branca, águas cristalinas e montanhas vulcânicas impressionantes. Os vulcões ativos mais famosos são Kilauea e Mauna Loa.