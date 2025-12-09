Caixões em formatos imprevisíveis chamam atenção no Reino Unido

A novidade dá um toque de humor a um momento triste e, segundo a empresa, um dos objetivos é justamente oferecer uma certa leveza às famílias.
A empresa se chama Go As You Please - que significa 'Vá conforme quiser'. E já na vitrine, alternativas para um adeus inesquecível.
Sugestões para uma despedida que reflita um gosto do morto, uma paixão, algo que tenha feito diferença em sua vida.
Aqui, destacam-se os caixões do time de futebol Blyth Spartans e da saga de cinema Star Wars (Guerra nas Estrelas). Na medida para os torcedores e fãs.
Caixões com escudos de times, por sinal, são bem procurados. Mas a estampa de onça torna a despedida 'animal'
Para quem gosta de um chope e não quer abrir mão nem mesmo na hora do adeus, os caixões têm até o colarinho da cerveja.
Também dá pra colocar fotos: parentes e amigos vão junto com o morto... E ele também pode ser retratado tranquilo, em paz total, para a viagem ao plano paralelo.
Fãs de 'Walking Dead' e de 'Betty Boop' pertencem, certamente, a dois universos distintos. Ambos contemplados com belos caixões.
O caixão Lego parece desmontável, mas é seguro. Uma das estampas mais criativas, dentre várias opções para as famílias.
Pra quem acha que Elvis Presley não morreu, nesse caixão ele vai, com certeza, pro túmulo. As bolinhas do golfe e a criação de Banksy, artista de rua, também.
E que tal esses caixÃµes tecnolÃ³gicos, em forma de telefone celular e de controle de videogame? Morrer nÃ£o Ã© brincadeira... Mas..
Olhando esses caixões, dá pra perceber que o túmulo precisa ser grande. Espia só a largura do caixão-avião, com asas e tudo...
E o caixão-máquina fotográfica garante aquele registro eterno. Com a grife da Nikon, uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Pura classe.
Outras marcas que acompanharam a pessoa ao longo de toda a vida não são esquecidas. É o caso da popular caneta Bic.
E a Coca-Cola, fenômeno mundial de consumo, não poderia ficar de fora.
A funerária é sediada em Cramlington, cidade de 30 mil habitantes a apenas 10 km de Newcastle.
Por onde passa, o carro da funerária, transportando caixões criativos, chama muito a atenção.
E então? Que tal essa ideia da empresa britânica?