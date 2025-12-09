Delícias quentes: Brasil está no ranking dos melhores caldos do mundo

O pirão é uma papa salgada feita com farinha de mandioca misturada em caldo quente, geralmente de peixe — o termo vem do tupi?“mindipi’rõ”, que significa “ensopado”.
Tradicionalmente, vai acompanhado de moquecas, peixes ou frutos do mar, servindo como complemento indispensável à refeição.
A receita popular inclui caldo de peixe, farinha de mandioca, pimentão, cebola, tomate, alho, pimenta dedo?de?moça e coentro, resultando em textura cremosa e sabor marcante.
O pirão é tradição na culinária brasileira desde os tempos indígenas, simbolizando a base alimentar nacional e presença constante nas refeições costeiras. Veja agora o ranking dos 10 melhores 'caldos' do planeta na avaliação especializada do Taste Atlas.
1º lugar: Bubur ayam (Sudeste Asiático) – mingau de arroz com frango desfiado, café da manhã popular e reconfortante.
2º lugar: Arroz caldo (Filipinas) – caldo de arroz com frango, gengibre e alho, alimento consumido nacionalmente com tradição.
3º lugar: Elarji (Geórgia) – mingau de fubá de milho com queijo, rústico e tradicional da vida montanhesa.
4º lugar: Taci ?i înghite (Romênia) – nome curioso (“coma e engula”), tradicional nas festas locais. Variação da m?m?lig? (polenta de milho). Ele costuma levar fubá de milho, queijo branco esfarelado e Smântân? (creme de leite azedo típico da culinária romena).
5º lugar: Banosh (Ucrânia) – mingau de creme de milho coberto com queijo ou bacon, típico da zona rural.
6º lugar: Polenta com queijo (Romênia) – versão cremosa da polenta italiana, com muito queijo derretido.
7º lugar: Shrimp and grits (EUA) – mingau de fubá cremoso coberto com camarões e molho temperado, clássico do Sul americano.
8º lugar: Pirão (Brasil) – a versão brasileira, cremosa e saborosa, acompanhando mariscos e moquecas.
9º lugar: Polenta taragna (Itália) – polenta enriquecida com queijos como fontina e parmesão, típica dos Alpes.
10º lugar: Bissara (Norte da África) – purê de favas ou ervilhas, servido com azeite e especiarias, base alimentar popular.