Galeria Delícias quentes: Brasil está no ranking dos melhores caldos do mundo O pirão, prato brasileiro, entrou em 8º lugar no ranking dos 10 melhores caldos do mundo, segundo o Taste?Atlas, especializado em gastronomia. O portal se refere a 'mingau', mas, no Brasil, o termo é mais voltado para a iguaria feita de leite e farinhas. Por isso, adotamos 'caldos' para o levantamento das comidas salgadas. Por Flipar

Just a Brazilian man wikimedia commons