Celebridades e TV Adrien Brody revela bastidores da vida intensa nos sets Vencedor de dois Oscars por 'O Pianista e O Brutalista', o ator Adrien Brody comentou no Red Sea Film Festival 2025 sobre os impactos da rotina intensa nos sets. O artista disse que costuma se isolar durante trabalhos mais pesados e até reduzir a alimentação para evitar o cansaço. Por Flipar

Georges Biard - wikimedia commons