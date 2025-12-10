Notícias Melato de Bracatinga é um tipo de mel cada vez mais valorizado; saiba por quê O melato da bracatinga conquistou status de “produto de excelência” depois que pesquisas internacionais identificaram sua composição diferenciada: rico em sais minerais, aminoácidos e com baixa cristalização. Por Flipar

Rodrigo Rocha/Divulgação/Foto Argus)