Melato de Bracatinga é um tipo de mel cada vez mais valorizado; saiba por quê

Produzido no Planalto Sul (partes de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul), esse mel antes era descartado — mas passou a ser disputado no mercado externo, especialmente na Alemanha.
O selo de Epagri — Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, vinculada ao governo do estado — garantiu rastreabilidade e autenticidade, valorizando o produto e profissionalizando os apicultores.
A sazonalidade da produção — associada ao ciclo da cochonilha que produz o melato — torna o melato raro; essa escassez soma-se à alta demanda internacional, elevando o preço.
Para apicultores como Joel de Souza Rosa, o mel que antes valia quase nada se tornou precioso: o preço por quilo praticamente dobrou, e o mel ganhou reputação de “ouro negro”, com mercado interno e externo valorizando suas qualidades.
A bracatinga é uma árvore nativa da floresta ombrófila mista do Sul do Brasil, cujo tronco hospeda a cochonilha que, ao sugar a seiva, excreta o melato — base para esse mel exclusivo.
A dependência dessa árvore, do inseto e do clima do Planalto Sul fazem com que o mel de melato seja algo único no mundo — e impõe limites naturais à produção, o que acentua sua raridade e valor.
O mel é um alimento tão importante que tem uma data comemorativa: 17 de março. Suas propriedades nutritivas e terapêuticas que trazem vários benefícios para o organismo.
O mel é rico em antioxidantes, capazes de proteger as células do envelhecimento precoce.O mel diminui os níveis de colesterol 'ruim' (LDL) e aumenta o colesterol 'bom' (HDL) do corpo.
Os componentes do mel ajudam a regular os níveis de triglicerídeos e colesterol, diminuindo o risco e acúmulo de gordura nas artérias e o desenvolvimento de doenças cardíacas.
O mel tem ação antimicrobiana, combatendo infecções causadas por fungos, vírus e bactérias e aliviando a dor de garganta e a tosse.
O mel possui propriedades que reduzem o tempo de cicatrização. Ele esteriliza feridas reduzindo a dor, o cheiro e o tamanho, facilitando a cura. É considerado mais eficaz do que alguns curativos.
O mel reduz a inflamação e inchaço da garganta e dos pulmões, sendo eficiente ainda nos casos de gripe e resfriado, melhorando o sono.
O mel é um prebiótico muito potente que nutre as bactérias boas que vivem no organismo. Facilita a digestão e ajuda a regular o intestino. Pode ser batido com frutas para vitaminas.
O mel fica ótimo em frutas, cruas ou assadas, sorvetes e queijos. Mel também combina com pães, bolos, biscoitos, tapiocas e panquecas.
E é ótimo adoçante natural para chás. O chá de mel com canela ajuda a melhorar o processo digestivo como um todo.
O uso do mel no lugar do açúcar vem melhora a memória e os níveis de ansiedade. O mel também pode melhorar a memória de mulheres na menopausa e pós-menopausa.
O mel possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes, que reduzem o sangramento e aliviam a dor e a coceira causadas pelas hemorroidas. Basta misturar mel, azeite e cera de abelha e aplicar no local.
O mel não é aconselhado para crianças até 3 anos de idade porque o intestino, ainda imaturo, pode permitir a entrada de pequenos microorganismos, presentes no mel, que podem causar infecções
Mas, a partir dos 3 anos, o mel é indicado para os lanches, sendo um bom acompanhamento. Existem vários tipos de mel, todos saudáveis. A escolha depende do gosto pessoal, conforme o sabor do produto.