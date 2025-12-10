Entretenimento Hospital inaugura escultura de beija-flor em homenagem à famosa música que Cazuza compôs durante internação O Hospital São Lucas, em Copacabana, inaugurou em 9 de dezembro de 2025 uma escultura interativa em homenagem aos 40 anos de “Codinome Beija-flor”, composta por Cazuza durante sua internação na unidade em 1985. A obra fica no parque ecológico do hospital, área que inspirou a canção. Por Flipar

Divulgação Agência Boat