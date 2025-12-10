Mesmo após indicação ao Oscar, Ana de Armas ainda enfrenta estereótipos

'Algumas pessoas acham que foi sorte', desabafou. Ela citou 'Do Mundo de John Wick: Bailarina' como exemplo de trabalho divertido, mas distante de tudo o que acredita poder oferecer artisticamente.
Ana também revelou ter enfrentado resistência para ser escalada em Blonde, inclusive pelo sotaque, até convencer os produtores de que era a escolha certa.
A atriz, aliás, chamara atenção após ser vista em Los Angeles acompanhada do empresário brasileiro Marcelo Valente, sócio da Babel Ventures. As imagens, divulgadas pelo site TMZ, reacenderam especulações sobre a vida amorosa da atriz.
Especialmente depois das notícias envolvendo Tom Cruise. Além disso, ela publicou vídeo curtindo um show da cantora Dua Lipa ao lado do brasileiro.
Ana de Armas e Tom Cruise tinham assumido o namoro após meses de rumores. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em fevereiro de 2025 e, em julho, apareceram de mãos dadas em público, confirmando a relação. No entanto, em outubro, o romance chegou ao fim.
Nascida em Santa Cruz del Norte, em Cuba, no dia 30 de abril de 1988, Ana Celia de Armas Caso está em ascensão na carreira de atriz. Ela cresceu na capital Havana, sendo filha de um professor e de uma profissional de recursos humanos.
A atriz tem um irmão - o fotógrafo Javier. Quando adolescente, de Armas começou a estudar na Escola Nacional de Teatro de Cuba. Além da nacionalidade cubana de sua terra natal, ela detém nacionalidade espanhola, adquirida através de seus avós maternos espanhóis.
De Armas fez sua estreia como atriz em 2006, interpretando o papel de Marie em 'Uma rosa da França'. Aos 18 anos, ela se mudou para a Espanha, tendo o seu primeiro grande sucesso televisivo na série 'O internato', na qual estrelou como Carolina Leal.
A atriz cubana continuou sua carreira no filme 'Grandes mentiras', na série 'Hispania, La leyenda' e em 'Blind Allen'.
Ana se mudou para Los Angeles nos Estados Unidos em 2014. No mesmo ano, ela apareceu no filme 'Por um punhado de beijos'. Em seguida, estrelou 'Bata antes de entrar', ao lado de Keanu Reeves, com quem também co-estrelou no filme, de 2016, 'Exposed'.
Com o avançar da carreira, a atriz teve um papel de destaque em 'Cães de Guerra', como a esposa do personagem do ator Miles Teller. Em 2017, Ana atuou no thriller de ação francês 'No Limite' e em 'Blade Runner 2049'.
Ela integrou o elenco de 'Entre Facas e Segredos', um filme de mistério dirigido por Rian Johnson, no qual atuou ao lado de grandes nomes como Daniel Craig, Jamie Lee Curtis e Chris Evans. Pela performance, foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz - Comédia ou Musical.
Ana participou do filme 'Sergio', onde interpretou Carolina Larriera ao lado do brasileiro Wagner Moura em 2020. O longa foi dirigido por Greg Barker e lanÃ§ado pela Netflix.
Cada vez mais conhecida e elogiada pela crítica, Ana teve uma breve aparição em '007 - Sem Tempo para Morrer', último filme de Daniel Craig como James Bond, dirigido por Cary Joji Fukunaga.
Em 2022, ela esteve no elenco do thriller 'Águas Profundas', baseado no romance homônimo de Patrícia Highsmith, ao lado de Ben Affleck.
Também estrelou, ao lado de Ryan Gosling e Chris Evans, o mais caro filme de ação da Netflix, 'Agente Oculto'. Estrelou o longa-metragem 'Blonde', onde interpretou Marilyn Monroe. Por este filme, Armas se tornou a primeira cubana a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz.
Estrelou ao lado de Chris Evans, também, o filme da Apple TV+, 'Ghosted - Sem Resposta' em 2024. Em junho de 2025, o filme 'Bailarina' estreou, com a atriz no papel principal da produção.