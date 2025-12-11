Jackie Chan segue ativo oito anos após “Kung Fu Yoga”

O longa foi lançado em 2017 e, oito anos depois, o astro segue em atividade intensa no cinema. Chan participou em 2025 de duas produções; 'Karatê Kid: Lendas' e 'The Shadow’s Edge', ainda inédito no Brasil.
Além disso, a Paramount confirmou a sequência 'A Hora do Rush 4', que reunirá novamente Jackie Chan e Chris Tucker. O ator afirmou que o roteiro está em desenvolvimento e demonstrou entusiasmo com o retorno da franquia.
Jackie Chan retornou aos cinemas, afinal, em 'Karatê Kid: Lendas', reacendendo seu legado nas artes marciais e no cinema de ação. Ele mostra vitalidade e carisma, retomando o papel do mestre Sr. Han, que marcou uma geração.
Ator, filho de refugiados e ícone mundial do cinema de ação, Jackie Chan tem uma vida mais conturbada do que muitos poderiam imaginar. Veja sua trajetória com o Flipar.
Chan Kong-sang nasceu em 7 de abril de 1954, em Hong Kong. Seus pais eram muito pobres e ele quase foi vendido para um casal rico da Inglaterra quando bebê, mas a família conseguiu se reestruturar. Ainda criança, Jackie foi para a China Drama Academy, uma escola de ópera de Pequim.
Lá, ele passou anos em treinamento intensivo em canto, atuação, dança, acrobacias e, especialmente, artes marciais — algo que moldaria completamente sua futura carreira. Nos anos 1970, Jackie Chan começou a trabalhar como dublê em filmes do astro Bruce Lee, entre eles 'Operação Dragão', de 1973.
Nos anos seguintes, Jackie Chan começou a ganhar notoriedade por suas próprias atuações, especialmente quando adotou uma abordagem mais cômica e criativa para as cenas de ação. Seu primeiros grandes sucessos foram 'Punhos de Serpente' (1978) e 'O Mestre Invencível' (1978).
Nos anos 1980 e 1990, Jackie Chan se consolidou como superestrela com filmes como 'Projeto China' (1983), 'Police Story: A Guerra das Drogas' (1985) e 'Quem Sou Eu?' (1998). Jackie Chan ficou marcado por escolher fazer suas próprias cenas de ação - muitas vezes sem dublê.
Seus filmes ficaram famosos por mostrarem erros de gravação e seus acidentes durante os créditos. Uma marca registrada! Em 1998, ao lado de Chris Tucker deu início à franquia de sucesso 'A Hora do Rush', que ainda ganharia mais duas sequências.
O filme acabou levando Jackie Chan a uma nova geração de fãs no Ocidente. Com isso, vieram outros filmes como 'O Terno de Dois Bilhões de Dólares' (2002), 'Bater ou Correr em Londres' (2003) e 'Volta ao Mundo em 80 Dias' (2004).
Em 2010, Jackie Chan interpretou o Mestre Han em um remake do clássico 'Karate Kid'. Jackie Chan também dublou o Mestre Monkey na bem-sucedida franquia de animação 'Kung Fu Panda'.
O ator e lutador é tão popular que já ganhou até uma animação em que ele é personagem: 'As Aventuras de Jackie Chan', que foi ao ar de 2000 a 2005. Jackie Chan também é cantor - lançou mais de 10 álbuns e já gravou em mandarim, cantonês, japonês e inglês.
Ele é um defensor de causas sociais e filantrópicas, especialmente ligadas à educação, saúde infantil e preservação do meio ambiente. Em 1988, fundou a 'Jackie Chan Charitable Foundation'. Em 2004, ele foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da Unicef.
Chan é também um dos poucos artistas asiáticos a receber um Oscar honorário, concedido em 2016, em reconhecimento à sua carreira impressionante e duradoura, que ajudou a popularizar o cinema de ação asiático pelo mundo.
Fora das telas, Jackie Chan casou-se com a atriz taiwanesa Lin Feng-jiao em 1982, após um relacionamento secreto. Eles têm um filho, Jaycee Chan, naacido em 3/12/1982, que também é ator.
Jaycee Chan enfrentou vários problemas públicos. Em 2014, foi preso em Pequim por abrigar usuários de drogas e por possuir mais de 100 gramas de maconha em seu apartamento. Passou 6 meses na cadeia e pediu desculpas.
O escândalo abalou Jackie Chan, que é embaixador antidrogas na China, e o ator declarou estar 'envergonhado' e que não ajudaria o filho a sair da cadeia. Jaycee teve dificuldades para retomar a carreira após a prisão, enfrentando boicotes e críticas.