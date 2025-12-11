Casa minúscula espremida entre rochas atrai a atenção no sertão cearense

O agricultor Valdir Magalhães, de 58 anos, ergueu a construção há cerca de quatro anos para guardar ferramentas e servir como local de descanso próximo à roça onde trabalha.
A pequena construção foi feita à base de taipa (barro, madeira e cimento).
A casinha conta com um único cômodo, espaço para três redes, um fogão a lenha e vista para um açude.
Ao g1, Valdir explicou que a ideia surgiu para evitar perturbar o pai, com quem antes guardava os utensílios, e para facilitar seu trabalho no campo.
Segundo o agricultor, alguns dos materiais que ele precisa guardar são: foice, enxada, chibanca, alavanca e machado.
A ideia surgiu do aproveitamento natural do espaço entre duas rochas gigantes, que funcionam como as paredes laterais.
A casinha atrai olhares curiosos de quem passa pela estrada próxima, sendo frequentemente fotografada por visitantes.
O ambiente tranquilo e isolado é usado para descanso e até mesmo para passar o dia com a esposa. '[...] Não tem perigo não, é um lugar bom. Eu já dormi lá, faço almoço lá, já passei o dia todinho lá, vou com a mulher pra lá, nós passamos o dia', contou.
Com cerca de 23 mil habitantes, Irauçuba fica situado a aproximadamente 155 km da capital Fortaleza.
O nome 'Irauçuba' tem origem no tupi antigo 'îaraûsuba', que significa 'amizade'.
A região foi inicialmente habitada por diversas etnias indígenas, como os Anacé, Apuiaré e Kariri.
O povoamento começou a se formar em torno da capela de São Luiz de Gonzaga, dando origem à povoação chamada Cacimba do Meio.
Em 1819, os irmãos Luís da Mota e Melo e Herculano Rodrigues Mota adquiriram a fazenda Cacimba do Meio, marcando o início do desenvolvimento local.
O município foi oficialmente emancipado em 20 de maio de 1957.
Economicamente, Irauçuba é reconhecida como a 'capital cearense da rede de descanso', devido à alta produção de redes artesanais.
Administrativamente, Irauçuba é composta por quatro distritos: Boa Vista do Caxitoré, Irauçuba (sede), Juá e Missi — local onde Valdir construiu a casinha.