Voluntário tenta ‘limpar’ espelho em museu e estraga obra de arte

O espelho da instalação de Chen Sung-chih tinha 40 anos de poeira como parte da arte, segundo o Metro. A peça não pôde ser restaurada, e o museu avalia compensação com o artista e a seguradora. A instalação de Chen reúne espelhos antigos, tecidos e materiais de construção, e aborda temas como memória e transformação.
As obras de arte moderna vira e mexe sofrem com mal-entendidos e enganos. Em outubro de 2024, um operador de elevador do LAM Museum, na Holanda, jogou fora por engano uma obra feita com duas latas de cerveja.
A peça, intitulada All the Good Times We Shared, I Miss Them, fazia parte de uma mostra de arte contemporânea. Um comunicado divulgado pelo LAM Museum disse que 'as latas foram cuidadosamente desenhadas à mão com acrílico, com cada detalhe reproduzido meticulosamente'.
As latas foram recuperadas de um saco de lixo, limpas, e colocadas em um pedestal na entrada do museu.
Em 2015, uma faxineira em um museu no norte da Itália confundiu uma instalação artística com sujeira e acabou 'limpando' a peça acidentalmente.
Em 2023, um visitante de uma galeria em Seul, Coreia do Sul, comeu uma banana que fazia parte de uma exposição.
A banana, na verdade, era parte da famosa criação 'Comedian', do artista italiano Maurizio Cattelan. A obra ganhou destaque e chegou a ser vendida por US$ 120 mil (aproximadamente R$ 665 mil) na Art Basel Miami Beach, em dezembro de 2019.
Outro caso inusitado aconteceu em agosto deste ano, quando um jovem resolveu pregar uma peça nos visitantes do Museu Solomon Robert Guggenheim, em Nova York.
Ele tirou o próprio tênis e colocou o calçado próximo a outras peças de arte. Resultado: várias pessoas não só pararam para admirar a 'obra' como ficaram tirando fotos do All Star desgastado do rapaz.
O vídeo viralizou no TikTok na época e hoje já soma mais de 26 milhões de visualizações! Alguns seguidores debocharam a respeito de obras em exibição que 'não parecem arte de verdade'.
A arte moderna, que emergiu no final do século 19 e se desenvolveu ao longo do século 20, reflete uma ruptura com as tradições clássicas e acadêmicas da arte.
Ela é marcada pela experimentação com novas formas, técnicas e materiais, abordando temas como a subjetividade, o abstracionismo, a industrialização e a vida moderna.
Em uma de suas principais características, a arte moderna questiona o que é considerado 'arte' e frequentemente busca provocar o público.