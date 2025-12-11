Manteiga ou margarina? Conheça as diferenças antes de decidir pela compra

Por muitas décadas, se debateu entre quem era mais saudável para o consumidor. No entanto, a manteiga apresenta gordura saturada e colesterol, enquanto a margarina não contém colesterol, mas pode contar com a gordura interesterificada (substituta da gordura trans).
No momento, porém, não há um consenso entre os especialistas sobre qual produto é mais saudável. Por outro lado, eles recomendam que o uso de cada uma delas deve ser de forma equilibrada, sem exageros.
Antes de entender as diferenças entre os produtos, é preciso destacar que a utilização de ambos vai muto além do pão no fim da tarde ou pela manhã. Eles também aparecerem com ingrediente essencial na construção de um bolo, tortas, massas, risotos, refogados e molhos.
Primeiramente, é preciso destacar que a manteiga é um produto de origem animal, feita a partir da nata do leite de vaca. Ela é conhecida pelo sabor rico e natural e passa por um processamento mínimo.
A margarina, por sua vez, é um produto vegetal feito a partir de óleos, como os de soja e milho. Ela passa por processos industriais que podem gerar a gordura trans, que também está associada ao aumento do risco de doenças cardíacas.
Por outro lado, a manteiga é rica em gorduras saturadas, que podem elevar o colesterol LDL (ruim) se consumidas em excesso.
A AssociaÃ§Ã£o Americana do CoraÃ§Ã£o recomenda que a ingestÃ£o de gordura saturada seja limitada a menos de 6% das calorias totais. Desse modo, essa quantidade equivale a cerca de 15 gramas em uma dieta de 2.000 calorias.
A manteiga é produzida onde há atividade pecuária, e as suas origens são datadas seguramente da pré-história. Ela era um ingrediente básico da alimentação britânica, muito antes de surgir a margarina, no início do século XX.
Em meados do século XX, as pessoas começaram a substituir a manteiga pela margarina, devido ao consenso cada vez maior de que a maioria das gorduras são ruins para a nossa saúde.
Diante disso, a indústria alimentícia passou a produzir versões com baixo teor de gordura. Paralelamente, as orientações alimentares pediam que as pessoas reduzissem a ingestão de gordura saturada.
O nome margarina deriva da descoberta do 'ácido margárico' por Michel Eugène Chevreul, em 1813. Em 1853, descobriu-se que ele era apenas uma combinação de ácido esteárico e ácido palmítico.
Em 1860, o imperador Napoleão III da França ofereceu uma recompensa a quem conseguisse encontrar um substituto satisfatório e mais barato para a manteiga (escassa pela crise econômica), para as classes sociais baixas e para o exército.
Em 1869, o químico Hippolyte Mège-Mouriés inventou uma substância que chamou de oleomargarina (mais tarde margarina), à qual extraía a porção líquida sob pressão e depois a deixava solidificada.
Com o surgimento da hidrogenaÃ§Ã£o (processo industrial que transforma Ã³leos vegetais em gorduras sÃ³lidas), esse produto passou a ser fabricado em larga escala. No atual sÃ©culo, no Brasil, a margarina Ã© classificada como uma emulsÃ£o de Ã¡gua em Ã³leos.
Atualmente, a margarina é produzida a partir de uma grande variedade de óleos vegetais. Isso acontece seja por hidrogenação ou por interesterificação, geralmente misturadas com sal, água e emulsionantes.
A manteiga é rica em gorduras saturadas, que podem aumentar o risco de doenças cardíacas se consumida em excesso. Além disso, podem contribuir para o acúmulo de gordura visceral e obesidade.
A margarina, por sua vez, é projetada para conter níveis mais baixos de ácidos graxos saturados. O produto sem colesterol é mais recomendado para o coração, porém pode apresentar gorduras trans.
A manteiga é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, que são essenciais para várias funções corporais, incluindo resposta imunológica e saúde óssea.
Do outro lado da disputa, a margarina não tem a mesma densidade, mas algumas versões são enriquecidas com nutrientes para dar um equilíbrio maior em sua fórmula.
Para quem prefere margarina, é recomendável escolher marcas sem gordura trans e feitas com óleos saudáveis, como o azeite de oliva.
Para quem prefere manteiga, é recomendável comprar produtos feitos com leite de vaca criadas soltas no pasto e não em confinamento
Por fim, a recomendação é que a manteiga e a margarina não sejam as únicas fontes de gordura para atingir as quantidades necessárias diárias. As especialistas recomendam também o consumo de outros alimentos como fontes de gorduras insaturadas ('do bem').