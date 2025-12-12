Com lapsos de memória, Guta Stresser, a Bebel da ‘Grande Família’ descobre que tem esclerose múltipla

A atriz viveu um relacionamento de 16 anos com o roteirista André Paixão, de quem se separou em 2020. Em suas redes sociais, inclusive, a atriz costuma postar declarações ao amigo: “[..] Te amo, Dedé. André Paixão. Meu sócio e amigo e parceiro e … tão eu também. O eu que sou agora e que não existiria sem a gente. Obrigada por existir. Isso também me define. Que bom!”, escreveu a atriz.