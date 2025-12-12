Selton Mello prepara adaptação de clássico de Machado de Assis

Ele irá dirigir o longa e interpretar Simão Bacamarte, médico que retorna a Itaguaí decidido a criar um manicômio. O ator afirmou que levar a obra para o cinema é um sonho antigo e que considera o texto atual e necessário.
Enquanto prepara o novo projeto, Mello divulga também a comédia americana 'Anaconda', seu primeiro trabalho nos Estados Unidos após o sucesso de 'Ainda Estou Aqui'. Em 2025, ele também celebra 40 anos de carreira.
Em novembro de 2024, Selton Mello revelou à revista “GQ Brasil” que teve de lidar com transtornos de saúde por mais de uma década pelo uso de medicamentos para emagrecer. As exigências da profissão afetaram o bem-estar do ator, que teve até depressão.
O ator vive momento de alta na carreira. Ele foi um dos protagonistas de 'Ainda Estou Aqui', que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2025. Selton interpretou o deputado Rubens Paiva, que desapareceu após ser preso por militares.
E a estreia de Selton em Hollywood é no citado filme 'Anaconda', que deve estrear nos cinemas em 25 de dezembro de 2025. Ele contracena com Jack Black e Paul Rudd, interpretando um especialista em cobras.
Selton publicou um vídeo dos bastidores das gravações de “Anaconda” em que improvisa uma “banda” com os colegas Jack Black e Paul Rudd, enfatizando um clima leve e amistoso nas filmagens.
Selton Mello foi confirmado no elenco de “La Perra”, novo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor (foto). A produção é baseada no romance da colombiana Pilar Quintana e será filmada no sul do Chile.
Selton Mello é natural da cidade de Passos, em Minas Gerais. Ele nasceu no dia 30 de dezembro de 1972. Ele começou sua carreira artística ainda na infância, participando de comerciais e telenovelas. Aos 7 anos, já se destacou na novela 'Corpo a Corpo' (1984).
Durante os anos 1990, Selton se tornou conhecido nacionalmente por seu trabalho em novelas e minisséries como 'Pedra Sobre Pedra' (1992), 'Tropicaliente' (1994) e 'A Indomada' (1997).
No cinema, Selton entregou performances marcantes em filmes como 'O Auto da Compadecida' (2000) e 'Lisbela e o Prisioneiro' (2003), que ajudaram a solidificar de vez sua carreira.
Selton também é lembrado por papéis mais desafiadores, como o de André no drama 'Lavoura Arcaica' (2001). Em 2006, ele brilhou ao viver o controverso personagem Lourenço em 'O Cheiro do Ralo'.
AlÃ©m de atuar, Selton Mello tem uma carreira de destaque tambÃ©m como diretor. Ele dirigiu os aclamados filmes 'Feliz Natal' (2008), 'O PalhaÃ§o' (2011) e 'O Filme da Minha Vida' (2017).
Na televisão, Selton continuou sua trajetória de sucesso em séries aclamadas, como 'Sessão de Terapia' (2019-2021), na qual interpretou o psicoterapeuta Caio Barone. Outro marco em sua carreira foi a série 'O Mecanismo' (2018-2019), da Netflix, sobre a operação Lava Jato.
Selton também é dublador e já deu voz a diversos personagens marcantes, como Charlie Brown em 'A Turma do Charlie Brown' (1983) e Brandon Walsh no clássico 'Os Goonies' (1985), entre outros.
Reconhecido por sua discrição na vida pessoal, Selton Mello mantém um perfil mais reservado no dia a dia, longe dos holofotes e das páginas de fofoca.