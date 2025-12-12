Emma Myers: a carreira da atriz que é destaque na série ‘Wandinha’

Emma Elizabeth Myers nasceu no dia 2 de abril de 2002, em Orlando, no estado americano da Flórida.
Ela cresceu ao lado de três irmãs, entre elas Isabel Myers, que também seguiu carreira artística.
Ainda na infância, teve contato intenso com as artes ao frequentar aulas de dança na Shooting Stars School of Performing Arts, em Clermont, na Flórida, construindo os primeiros alicerces de uma expressividade corporal que mais tarde se tornaria útil em sua carreira.
Sua trajetória artística começou cedo. Em 2010, ainda criança, estreou no cinema com um papel secundário no drama “Cartas para Deus”. No mesmo ano, fez sua primeira aparição televisiva em “The Glades”.
A partir de 2020, ela passou a conquistar oportunidades mais frequentes, como sua participação especial na série romântica “A Bela e o Padeiro”, da ABC, seguida por trabalhos na série “Dead of Night” e no filme de TV natalino “A Taste of Christmas”.
Essa fase marcou uma transição importante, consolidando seu amadurecimento artístico e a abertura de portas para produções mais ambiciosas.
Em 2021, Emma integrou o elenco de “Torturada pelo Próprio Pai”, filme inspirado no chocante caso de sequestro envolvendo a família Fritzl, no qual contracenou com Stefanie Scott, Judd Nelson e Joely Fisher.
O trabalho contribuiu para aumentar sua visibilidade, mas o reconhecimento mundial viria no ano seguinte, quando foi escolhida para interpretar Enid Sinclair na série “Wandinha”, da Netflix.
A personagem, uma lobisomem de personalidade vibrante e extrovertida, contrastava com a protagonista Wandinha Addams, papel que Emma chegou a testar inicialmente e que acabou ficando com Jenna Ortega.
Ao perceber que o temperamento da personagem principal não combinava com seu estilo de atuação, ela se voltou para o teste de Enid - papel para o qual sentiu identificação imediata.
A decisão se mostrou acertada. Sua performance na série dirigida por Tim Burton foi amplamente elogiada e se tornou um dos elementos mais carismáticos da produção.
Após o sucesso estrondoso de “Wandinha”, Emma continuou a expandir sua carreira. No início de 2023, participou do filme “O Som da Fé” e estrelou a comédia “Trocados”, da Netflix, contracenando com nomes como Jennifer Garner, Ed Helms e Brady Noon.
Em 2024, Emma foi anunciada como protagonista da adaptação televisiva de “Manual de Assassinato para Boas Garotas”, interpretando Pippa Fitz-Amobi em uma série de mistério que consolidou ainda mais seu prestígio como jovem atriz capaz de liderar projetos de grande projeção.
No mesmo período, foi escalada para o elenco de “Um Filme Minecraft”, uma adaptação para as telonas do famoso game e que reuniu nomes como Jack Black, Jason Momoa e Danielle Brooks. Lançado em abril de 2025, a produção recebeu críticas mistas, mas se tornou um enorme sucesso comercial, figurando entre as maiores bilheterias do ano.
Em setembro de 2025, Emma foi convidada por Lady Gaga para subir ao palco da turnê “The Mayhem Ball”, onde participou de uma performance da música “The Dead Dance”, ao lado da atriz Evie Templeton - momento que reforçou sua versatilidade artística e sua crescente presença cultural.
No mesmo mês, foi confirmada como uma das vozes da terceira temporada de “Star Wars: Visions”, que estreou em outubro. Ela também integra o elenco de dubladores do filme “The Angry Birds: o Filme 3”, previsto para chegar aos cinemas em dezembro de 2026.
A trajetória de Emma Myers revela uma artista em constante evolução, que começou como atriz mirim e, ao longo dos anos, conquistou espaço significativo na cultura pop contemporânea.