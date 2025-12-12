Estilo de Vida Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca Annabelle, da ‘Invocação do Mal’, em turnê O investigador paranormal Dan Rivera morreu repentinamente enquanto fazia uma turnê nos EUA com a boneca Annabelle. Ele tinha 54 anos. Foi no dia 13 de julho de 2025. Por Flipar

Montagem/Reprodução/Redes Sociais