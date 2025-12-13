Prêmio Multishow 2025: Confira os vencedores

Transmitida ao vivo pela TV Globo, a premiação teve Gilberto Gil como o grande homenageado da noite, em reconhecimento à sua contribuição histórica para a música brasileira. Confira a seguir todos os ganhadores da noite.
Álbum do Ano: O grande vencedor foi o álbum “Dominguinho”, resultado da colaboração entre João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. Eles superaram fortes concorrentes como Luedji Luna, Gaby Amarantos, BaianaSystem, BK e Marina Sena.
Revelação: A categoria Revelação consagrou a dupla Danilo e Davi.
Artista do Ano: O título de Artista do Ano foi para João Gomes. Ele levou a melhor sobre nomes de peso como Menos é Mais, Liniker, Gilberto Gil, Gaby Amarantos e Ana Castela.
Hit do Ano: O Hit do Ano foi para 'P do Pecado', uma colaboração vibrante entre Menos é Mais e Simone Mendes.
Show do Ano: O prêmio de Show do Ano foi conquistado pela turnê “20 anos” da dupla Jorge e Mateus.
Produção Musical do Ano: O reconhecimento de Produção Musical do Ano foi para Pretinho da Serrinha.
Clipe TVZ do Ano: O Clipe TVZ do Ano consagrou “Sua Boca Mente - You’re Still the One”, de Zé Felipe e Ana Castela.
Instrumentista do Ano: Na categoria Instrumentista do Ano, o vencedor foi Mestrinho.
Categoria Brasil: O vencedor da Categoria Brasil foi Benzadeus, representante da região região Centro-Oeste. Ele superou os indicados das demais regiões: Bruna Black (Sudeste), Zudizilla (Sul), Josyara (Nordeste) e Marília Tavares (Norte).
Música Urbana do Ano: A Música Urbana do Ano foi Cacos de Vidro (sample: Esperar pra ver), de BK, Kolo e Evinha.
Sertanejo do Ano: O prêmio de Sertanejo do Ano foi para a música 'Tubarões”, da dupla Diego e Victor Hugo.
Pop do Ano: Na categoria Pop do Ano, a vencedora foi “Numa Ilha”, de Marina Sena.
Samba/Pagode do Ano: O Samba/Pagode do Ano premiou “P do Pecado”, do Menos É Mais em parceria com Simone Mendes.
Arrocha do Ano: O vencedor do Arrocha do Ano foi “Resenha do Arrocha”, de J. Eskine.
Funk do Ano: O Funk do Ano foi para a colaboração “Bota Um Funk', de Pedro Sampaio, Anitta e MC GW.
Rock do Ano: O Rock do Ano premiou o remix “Dig Dig Dig Rmx / Duas Cidades', resultado da união entre Planet Hemp e Baiana System.
MPB do Ano: A MPB do Ano consagrou “Apocalipse', de Luedji Luna com participação de Seu Jorge, Arthur Verocai e Fejuca.
Forró/Piseiro do Ano: O Forró/Piseiro do Ano foi vencido por “Beija Flor”, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê. Eles superaram Léo Foguete, Vitinho Imperador, Talita Mel e Raí Saia Rodada.
Brega do Ano: A vencedora do Brega do Ano foi “Foguinho”, de Gaby Amarantos.
Axé e Pagodão do Ano: O prêmio de Axé e Pagodão do Ano ficou com “O Baiano Tem o Molho”, de O Kannalha.
DJ do Ano: O troféu de DJ do Ano foi para Papatinho. Ele se destacou em uma categoria que também contava com Alok, Dennis, Mochakk, Pedro Sampaio e Vintage Culture.
Gospel do Ano: O Gospel do Ano foi para “Fé para o Impossível', de Eli Soares.