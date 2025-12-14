Paul Mescal expõe o lado mais difícil da fama e o tema central de sua terapia

“A pior parte é sentir que seus erros são ampliados, tanto pessoal quanto profissionalmente, mas é um pequeno preço a pagar. Não espero que as pessoas me entendam. Sou grato àquelas que gostam do meu trabalho, mas não posso me importar com as que não se importam', afirmou.
Mescal, contudo, revelou que este Ã© o principal assunto abordado quando busca ajuda psicolÃ³gica: â??Esse Ã© um elemento permanente na minha sessÃ£o de terapia: por que nem todo mundo me ama?â?.
O irlandês alcançou notoriedade durante a pandemia com os dramas “Pessoas Normais”, adaptação do best-seller de Sally Rooney, e “Aftersun”, longa que lhe garantiu uma indicação ao Oscar.
em 2024,, ele lançou seu primeiro grande blockbuster: “Gladiador 2”. Neste ano, apresentou dois novos filmes: “A História do Som”, que estreia nos cinemas brasileiros em fevereiro, e “Hamnet”, cotado ao Oscar, cuja chegada ao Brasil está prevista apenas para 2026.
Nos próximos anos, o ator fará parte do ambicioso projeto das cinebiografias dos Beatles. Ele será o responsável por interpretar Paul McCartney.
Em 'Gladiador 2', Mescal dá vida a Lucius, filho de Lucilla, que no primeiro filme era esposa de Maximus (Russell Crowe).
O filme estreou em 14/11 nos cinemas brasileiros e tirou o sucesso nacional 'Ainda Estou Aqui' da liderança das bilheterias.
Um dos novos 'queridinhos' de Hollywood, Paul Mescal nasceu em 2 de fevereiro de 1996, em Maynooth, Condado de Kildare, na Irlanda.
Ele é filho de uma policial irlandesa e um professor, além de ser o mais velho de três irmãos. Quando criança, frequentou a Maynooth Post Primary School. Antes de se tornar ator, Mescal foi um atleta talentoso de futebol gaélico durante sua adolescência.
Uma lesão na mandíbula o afastou dos esportes e o levou a se dedicar à atuação, estudando na prestigiada The Lir Academy, em Dublin, onde se formou em 2017.
Aos 16 anos, ele se apresentou em pÃºblico pela primeira vez em um espetÃ¡culo do Fantasma da Ã?pera.
Após a graduação, Mescal começou sua carreira nos palcos, atuando em peças como 'The Great Gatsby', 'As You Like It' e 'The Plough and the Stars' em teatros importantes da Irlanda.
Mescal começou a chamar a atenção em 2020, quando interpretou Connell Waldron na minissérie 'Normal People', baseada no romance homônimo de Sally Rooney.
A série foi amplamente elogiada, e sua atuação delicada e emocional lhe rendeu reconhecimento global, incluindo uma indicação ao Emmy e ao BAFTA de Melhor Ator.
A química entre Mescal e sua co-estrela, Daisy Edgar-Jones, foi um dos grandes destaques da série, que se tornou um fenômeno cultural.
Sua atuação natural e intensa o colocou no radar de Hollywood, e desde então ele vem acumulando projetos importantes.
Em 2021, ele estrelou 'A Filha Perdida', ao lado da renomada atriz Olivia Colman ('A Favorita', 2018). O filme foi indicado a três Oscars.
Em 2022, Mescal co-protagonizou o drama independente 'Aftersun'. A trama simples e tocante aborda as memórias de uma viagem de férias de um pai com sua filha. Pelo papel, o ator irlandês recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator.
Em 2023, Mescal estrelou 'Todos Nós Desconhecidos', que aborda o relacionamento de um homem com seu vizinho misterioso. O filme foi muito elogiado pela crítica.
Além de sua carreira no cinema e na televisão, Mescal também tem um talento musical. Ele mostrou suas habilidades como cantor no filme 'Carmen' (2022), revelando outra faceta artística que encantou os fãs.
No mais, o ator Ã© conhecido por sua personalidade reservada e por manter sua vida pessoal fora dos holofotes.