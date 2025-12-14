Celebridades e TV Hugh Jackman e Kate Hudson dividem a tela em novo filme A Universal Pictures anunciou “Song Sung Blue: Um Sonho a Dois”, novo longa de Craig Brewer, diretor de “Meu Nome é Dolemite” e “Um Príncipe em Nova York 2”. A história acompanha Hugh Jackman e Kate Hudson como dois músicos azarados que formam uma banda?tributo a Neil Diamond. Por Flipar

Divulgação/ Focus Features