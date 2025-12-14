Amy Winehouse: Trajetória de glória e ‘maldição’ da cantora britânica

A cantora alcançou sucesso aos 20 anos, mas os problemas com as drogas encurtaram sua vida. Ela só teve 7 anos de carreira, com 2 discos lançados.
Amy Jaden Winehouse nasceu em Londres, em 14/9/1983, e foi criada no subúrbio de Southgate. Oriunda de família judaica, sua mãe era farmacêutica e seu pai era instalador de painéis e taxista, além de cantor amador.
A influência para a música veio da família. Seu pai era fã de Frank Sinatra e Tony Bennett. Por meio de seu irmão, Amy conheceu o grunge, estilo de rock americano, e o jazz, quando completou 18 anos.
Amy começou a mostrar seu talento musical aos 9 anos. Ela estudou por 4 anos numa escola de artes particular para aprimorar suas habilidades.
Ao fazer uma audição no colégio Sylvia Young Theatre School, os jurados ficaram tão impressionados com sua performance que lhe deram uma bolsa de estudos.
No entanto, a cantora tinha fama de não se dedicar nas matérias acadêmicas. Inclusive, por conta de seu mau comportamento, ela acabou expulsa da instituição por indisciplina, um ano depois.
Aos 14, Amy passou a se apresentar em pequenos clubes de jazz em Londres. Também nessa época ela teve seus primeiros contatos com as drogas. Depois, começaram a surgir sinais de bulimia, um distúrbio alimentar.
Ela teria admitido o problema aos seus pais, mas eles trataram como algo passageiro. Ainda sem conseguir o sucesso na música, Amy trabalhou como jornalista e num estúdio de tatuagem para contribuir na renda de casa.
Mesmo tendo sido expulsa do Sylvia Young Theatre School, a diretora da escola indicou Amy para um teste vocacional para o grupo National Youth Jazz Orchestra. Ela acabou aprovada como vocalista.
Tyler James (foto), um amigo da época da escola, a viu na National Youth Orchestra e sugeriu que Amy gravasse um CD. Ele entregou o disco e ajudou a cantora a assinar seu primeiro contrato com uma gravadora.
Aos 20 anos, ela gravou e lançou o seu primeiro álbum, ‘Frank’, em 2003. Algumas canções citavam seus problemas familiares, como 'What It Is About Men?'.
Até o primeiro semestre de 2004, a artista vendeu mais de 200 mil cópias do CD, além de receber o disco de ouro.
Já em 2006, Amy lançou o grande trabalho da sua carreira, o álbum 'Back to Black', bastante elogiado pela crítica. O trabalho bateu recordes de venda tanto em território britânico como norte-americano.
No ano seguinte, a cantora recebeu seis indicações ao prêmio 'Grammy Awards' e não venceu apenas uma delas. Com isso, ela se tornou a maior vencedora britânica em apenas uma edição da cerimônia, até aquele momento.
A canção Rehab, uma das mais populares da artista, foi baseada nas tentativas de seus empresários de interná-la em uma clínica de reabilitação devido ao seu vício com o álcool. Outros sucessos foram 'You know I'm no good', 'Valerie', 'Me and Mr.Jones', 'Just friends', 'Stronger than me', 'Love is a losing game' e 'Wake up alone'
Em 2007, Amy Winehouse teve seu primeiro grande problema com as drogas — ela chegou a entrar em coma depois de uma overdose. No ano seguinte, foi pega usando crack e acabou internada numa clínica de reabilitação.
A cantora foi encontrada morta em sua casa em Canden Town, em Londres, devido a uma intoxicação alcoólica aos 27 anos.
A cantora entrou para a lista de músicos que morreram com a mesma idade (27), como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Brian Jones, chamada de 'Clube dos 27'.
Depois de sua morte, outros três álbuns de Winehouse foram lançados: 'Amy Winehouse at the BBC' (foto), 'The album collection' (ambos em 2012) e 'AMY', em 2015.
Além disso, o disco 'Back to black' se tornou o mais vendido no século 21 no Reino Unido. Após sua morte, foram vendidos mais 2,4 milhões de álbuns. Antes, a marca já superava 4 milhões de cópias.
Apesar do pouco tempo de carreira, Amy também foi um símbolo fashion por renomadas marcas de moda graças ao seu visual icônico e marcante.