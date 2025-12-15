Animais Funcionários de creche confundem picada de cobra com farpa e demoram a socorrer menino Um menino de 4 anos foi picado por uma cobra venenosa enquanto brincava em um tanque de areia na creche New Beginnings Child Enrichment, na Carolina do Norte, Estados Unidos. A família acusa a instituição de negligência por não acionar imediatamente o serviço de emergência. Por Flipar

Reprodução de redes sociais