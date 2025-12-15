Galeria

Morte de jovem atacado por leoa na Paraíba escancara problema sistemático no Brasil

A trágica morte do jovem de 19 anos, Gerson Melo Machado, que invadiu o recinto dos leões de um zoológico em João Pessoa, chamou a atenção para um problema comum no Brasil e em outros países.

Por Flipar
Reproduc?a?o/Redes Sociais

Diante dos olhares perplexos dos visitantes do zoológico, o rapaz, que havia sido recém-libertado da prisão, desceu de uma árvore e foi atacado por uma leoa.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Após o ocorrido, descobriu-se que Gerson acumulava episódios de psicose, possível deficiência intelectual, crises frequentes, suporte familiar frágil — a mãe também sofre de esquizofrenia — e sucessivas passagens pelo sistema penal.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

Apesar das tentativas de controle medicamentoso na prisão, ao ser liberado ele foi encaminhado a um serviço sem condições de atender alguém em surto grave.

Reproduc?a?o/TV Cabo Branco

Para a conselheira tutelar que o acompanhou, o que aconteceu foi uma “tragédia anunciada”.

Reproduc?a?o/Redes Sociais

O caso, que parecia apenas excêntrico, na verdade segue um roteiro conhecido por quem trabalha com vulnerabilidade social e saúde mental no Brasil.

Reproduc?a?o/PMPB

Um relato da psicóloga clínica e doutora pela Unifesp, Ilana Pinsky, para a Veja, trouxe um novo olhar para a história de Gerson.

Reproduc?a?o/Jornal da Gazeta

Segundo ela, na década de 1980, casos psiquiátricos graves no Brasil eram tratados de uma forma desleixada.

Nik Shuliahin/Unsplash

Na Ã©poca, os hospitais eram superlotados, pacientes ficavam largados, dopados e sem contato familiar. Em 1989, surgiu a Reforma PsiquiÃ¡trica brasileira, um movimento social e polÃ­tico que buscou a desinstitucionalizaÃ§Ã£o do tratamento em saÃºde mental.

ReproduÃ§Ã£o/TV Globo

O objetivo foi substituir a lógica manicomial, baseada no isolamento e internação de longa permanência, pelos chamados Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

Divulgac?a?o/Prefeitura de Itaquaquecetuba

Mas as transformações não acompanharam completamente as necessidades do país. Hoje, embora essenciais, os CAPS operam majoritariamente como ambulatórios, sem capacidade para acolher crises intensas.

Divulgac?a?o/Semuc

Poucos funcionam 24 horas, há carência de leitos e muitas vezes não há como conter surtos sem apoio familiar.

Divulgação/Leonardo Silveira/Prefeitura de Vito?ria

O problema não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, a redução dos hospitais psiquiátricos sem a criação de substitutos robustos fez com que prisões se tornassem as soluções para saúde mental.

Wikimedia Commons/Andrew Smith

Dados epidemiológicos de 2024 (reunindo 85 estudos em países desenvolvidos) demonstram que cerca de 67% das pessoas em situação de rua sofrem de transtornos mentais graves.

Nick Fewings/Unsplash

Segundo Ilana Pinsky, isso evidencia que a falta de serviços não leva as pessoas à liberdade, mas sim ao desamparo, à rua ou à prisão.

Freepik

Ela defende que, em vez de uma regressão manicomial, o Brasil necessita de uma modernização da rede com mais leitos de qualidade, unidades de crise e serviços residenciais eficazes.

Pixabay

No Brasil, transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtornos obsessivo–compulsivos (TOC) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) são alguns dos problemas psiquiátricos mais comuns.

imagens Freepik

Veja Mais