Jerry Lee Lewis faria 90 anos: relembre essa lenda do rock

Mas seu legado continua vivo. Lewis foi um artista que viveu intensamente cada nota e cada palco, sem concessões. Sua música influenciou artistas dos Beatles a Elton John, de Bruce Springsteen a bandas contemporâneas que ainda bebem em sua fonte explosiva. Em 2022, o diretor Ethan Coen lançou o documentário “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind”, que conta a trajetória do artista.