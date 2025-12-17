Conheça o palácio de mármore do século 18 que se tornou um hotel de luxo no meio de um lago na Índia

O Taj Lake Palace fica localizado no centro do Lago Pichola, em Udaipur, a cerca de 30 minutos de carro do aeroporto de Udaipur.
Construído originalmente em 1746 como residência de verão da dinastia real Mewar, o palácio de mármore branco ocupa quatro acres e é acessível exclusivamente por barcos exclusivos.
O edifício foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels a partir de 1971.
Arquitetura histórica preservada e serviços personalizados fazem parte da experiência, com diárias que podem chegar a cerca de 2.770 dólares (em torno de R$ 15 mil).
A estrutura inclui 83 unidades, divididas em 65 quartos e 18 suítes.
As metragens variam de 20 m² — nos quartos de luxo — a 161 m² na Suíte Presidencial.
Algumas unidades, como a suíte Khush Mahal, mantêm o layout e a decoração usados pelas antigas rainhas, incluindo balanços suspensos e obras de arte originais.
O hotel conta com quatro espaços principais de alimentação, com destaque para o Neel Kamal, especializado na culinária do Rajastão e da fronteira noroeste indiana.
O Bhairo é especializado na cozinha europeia, mas se restringe à temporada de inverno, enquanto o Jharokha serve os cafés da manhã e pratos internacionais ao longo do dia.
Outra atração é o bar temático 'Amrit Sagar', que oferece coquetéis inspirados nos filmes do James Bond.
Para quem quer relaxar, os hóspedes do Taj Lake Palace podem usufruir do spa J Wellness Circle, academia funcional e uma piscina de 6,3 por 11,8 metros.
O interior do palácio funciona quase como um museu, com corredores estreitos que abrigam armas antigas, pequenos templos e registros da genealogia da família real Mewar.
A experiência do hóspede já começa pelo check-in. É feito um traslado de barco de 5 minutos, seguido por uma recepção com chuva de pétalas de flores e bebidas de boas-vindas.
Alguns mimos incluem abertura de cama com escalda-pés durante o jantar e cruzeiros ao pôr do sol com direito a apresentações musicais e danças típicas.
O espaço Mewar Mahal, com capacidade para até 75 pessoas, é destinado a casamentos e jantares corporativos.
Porém, nem tudo são flores. Devido à localização no meio do lago, alguns relatos mencionam a presença de pombos e mosquitos ao anoitecer e falta de limpeza em áreas perto da água.
Apesar disso, o Taj Lake Palace se destaca como um dos exemplos mais emblemáticos da transformação de um palácio real em hotel histórico de alto padrão.