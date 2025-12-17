Alteração no oceano pode fazer Europa enfrentar ‘era do gelo’; entenda

Segundo o estudo, o sistema de correntes oceânicas que regula o calor no Hemisfério Norte está próximo de um ponto de ruptura.
Isso significa que a CirculaÃ§Ã£o Meridional de Revolvimento Meridional do AtlÃ¢ntico, conhecida pela sigla Amoc, pode entrar em colapso completo apÃ³s 2100 caso as emissÃµes de gases do efeito estufa permaneÃ§am elevadas.
Esse sistema inclui a Corrente do Golfo, responsável por manter o clima da Europa Ocidental mais ameno.
O risco é tão iminente que autoridades da Islândia já classificaram o fenômeno como uma ameaça existencial à segurança nacional.
Segundo os cientistas, a Amoc funciona como uma grande esteira térmica, transportando águas quentes dos trópicos para o Atlântico Norte e devolvendo águas frias para o sul em grandes profundidades.
Esse mecanismo é o que garante ao noroeste da Europa um clima consideravelmente mais ameno do que outras regiões situadas na mesma latitude, como o Canadá.
No entanto, se esse 'aquecedor' falhar, os impactos seriam severos e globais.
As simulações apontam que a desaceleração do sistema pode se intensificar ainda neste século, atingindo um ponto de inflexão nas próximas décadas.
A partir desse limite crítico, o enfraquecimento da Amoc se tornaria irreversível, com queda drástica no transporte de calor para o hemisfério norte.
Em alguns cenários, esse fluxo cairia para menos de 20% do nível atual, segundo o Instituto de Potsdam para Pesquisa sobre Impacto Climático.
As consequências previstas incluem verões mais secos e invernos extremamente rigorosos na Europa.
Além disso, ocasionaria deslocamento das zonas de chuva tropical e processos de desertificação em determinadas áreas.
Estima-se que regiões como a Escócia possam enfrentar temperaturas abaixo dos –30 °C.
Outros lugares como Londres poderiam ter invernos congelados por meses seguidos.
O estudo analisou 38 modelos climáticos, incluindo os utilizados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com projeções que se estendem até os anos 2300 e 2500.
Em todos os cenários de altas emissões, o colapso total da Amoc se mostrou inevitável. Mesmo com emissões moderadas ou baixas, o risco ainda existe.
Além do território europeu, o impacto atingiria a África e a América do Sul, alterando a frequência das chuvas.
Outro fator preocupante é o derretimento do gelo no Atlântico Norte, que reduz a salinidade da água e enfraquece ainda mais as correntes.
Esse efeito nem sequer foi totalmente considerado nos modelos, o que sugere que o risco real pode ser ainda maior do que o estimado.