Celebridades e TV Aparição rápida em obra sobre Daniella Perez não gera dano moral; entenda O STJ decidiu que a breve aparição de uma pessoa no documentário sobre o assassinato de Daniella Perez não gera direito a indenização. A 3ª Turma manteve a decisão que rejeitou o pedido de R$ 100 mil contra a HBO pelo uso de uma imagem exibida por apenas dois segundos. Por Flipar

Reprodução