Aparição rápida em obra sobre Daniella Perez não gera dano moral; entenda

O autor da ação havia participado de uma comunidade religiosa que acolheu Guilherme de Pádua, autor do crime, após o cumprimento da pena e já tinha autorizado a veiculação do registro em uma reportagem de TV aberta.
Para os ministros, o documentário tem caráter informativo e aborda um crime de grande repercussão nacional, o que justifica o interesse público. A relatora Nancy Andrighi destacou que não houve uso degradante da imagem nem prejuízo à honra do autor.
A autora de novelas Gloria Perez, uma das mais respeitadas da teledramaturgia brasileira, fez 77 anos em 25 de setembro de 2025. Datas comemorativas acentuam a saudade da filha Daniella Perez, assassinada há 32 anos.
No fim de agosto, a autora se emocionou ao conhecer a filha de uma das melhores amigas de Daniella. Ao ver a jovem, a autora declarou: “teria uma netinha assim”, lembrando com carinho da filha morta violentamente em 1992.
Afinal, Glória viveu a dor da perda da filha numa situação trágica, em 1992, quando a jovem foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz.
Recentemente, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez. 'Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’”, declarou.
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira. 'Assassinos como ele (e Paula Thomaz) não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua', disse o ator.
Guilherme de Pádua morreu em 6/11/2022, mas, pouco antes de sua morte, gravou um vídeo que revoltou os artistas. O crime brutal foi cometido em 28/12/1992. E 30 anos depois o assassino gravou o vídeo com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet.
Na ocasião, a HBO Max lançou o documentário 'Pacto Brutal', que fala sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças.
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Falou que tinha problemas psicológicos.
'Talvez eu nunca tenha uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez (mãe de Daniella), eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla (marido de Daniella), eu te peço perdão.'
O vídeo de Pádua revoltou famosos. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, comentou com emojis de vômito. Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: 'Não consigo nem olhar para a cara dele.'
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido.
Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal. Os laudos apontam que Daniella recebeu 18 golpes. Na época, muito se falou em tesoura, mas a arma foi um punhal.
Antes do assassinato, Pádua tinha feitos pápeis pequenos no cinema e na televisão. Ele fazia par romântico com Daniella na novela. Daniella Perez tinha 22 anos. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia, mas só cumpriu um terço da pena e ganhou liberdade.
Daniella já tinha outros trabalhos na TV antes de ser assassinada. Ela também era bailarina e filha de Glória Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Depois da morte de Daniella, o casal teve mais dois filhos.
Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países. Foi assim em 'O Clone', 'Caminho das Índias', 'América', 'Salve Jorge' e 'A Força do Querer'.
A novela mais recente dela na Globo foi 'Travessia', que ficou no ar de outubro de 1922 atÃ© 5 de maio de 2023. 'Travessia' teve 179 capÃtulos. No elenco, Vanessa GiÃ¡como, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Alexandre Nero, Ailton GraÃ§a e Marcos Caruso, entre outros.