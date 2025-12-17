Rubens Barrichello é reconhecido como campeão legítimo da Fórmula 1 de 2009; entenda o que houve

Para contextualizar, esse campeonato é definido pela soma dos pontos conquistados pelos dois pilotos de cada equipe ao longo da temporada.
Embora o título de pilotos tenha ficado com Jenson Button, Barrichello foi peça essencial para o sucesso da equipe, que usava motores Mercedes e o inovador difusor duplo.
A Brawn GP, que surgiu após a saída da Honda, surpreendeu o mundo ao dominar a temporada e superar potências como Renault e Ferrari. Button somou 95 pontos, Sebastian Vettel fez 84, e Barrichello terminou em terceiro com 77, garantindo seu nome entre os grandes da categoria.
Alvo de memes durante a carreira, Barrichello chegou a declarar que os brasileiros 'não sabem brincar' e teve que aturar gozações. Mas ele encara desafios. Pouco mais de um ano após se tornar embaixador de uma empresa de tecnologia especializada em soluções para o setor de iGaming, ele colhe louros de uma boa reputação.
Em abril de 2024, ele tornou-se diretor não-executivo da SOFTWISS para a América Latina, com foco em conectar a marca às comunidades tecnológica e esportiva. Desde então, tem promovido encontros estratégicos e diálogos sobre excelência profissional. Essa parceria evoluiu para uma relação multidimensional com base em negócios.
Rubens liderou ações para aproximar do público a líder global em tecnologia para iGaming. E sempre de forma genuína. Um dos destaques foi o Family Track Day, realizado em um autódromo na França. Lá, ele, sua família e parceiros da marca viveram momentos especiais e marcantes.
A conexão também se fortaleceu em ações solidárias. Diante das enchentes que assolaram o Sul do Brasil, Rubens teve papel ativo na campanha Help Brazil. A iniciativa foi organizada pela SOFTWISS com apoio da comunidade global de iGaming.
A campanha arrecadou fundos e ofereceu suporte logístico às vítimas das enchentes, reforçando o compromisso da marca e de Rubens com causas sociais. O impacto foi além dos negócios, alcançando toda a comunidade.
Durante o projeto SOFTWISS Excellence Talks, Rubens Barrichello compartilhou aprendizados de sua trajetória e reflexões sobre a busca contínua pela excelência. O evento destacou o valor do desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa.
A família, parte essencial da vida de Rubinho, também se uniu à parceria. Em 2025, seu filho Eduardo Barrichello passou a representar a marca no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), reforçando os laços entre esporte e legado familiar.
No início do segundo ano de parceria, Rubens Barrichello foi o palestrante principal da empresa em um evento intitulado “Success is Who You Race With” ('Sucesso é com quem você corre'). O piloto trouxe, assim, reflexões sobre liderança, consistência e a importância de estar cercado por pessoas que compartilham seus valores.
'Para ser um vencedor, é preciso ser consistente, trabalhar duro todos os dias e estar cercado por pessoas que que acreditam nos mesmos princípios', destacou Rubens Barrichello em sua palestra. A fala foi recebida com entusiasmo por líderes do setor e fãs do automobilismo presentes no evento.
O anúncio da parceria em 2024 aconteceu dois meses após Rubens Barrichello compartilhar nas redes sociais a perda de seu cachorro, causada pela ingestão de bitucas de cigarro. O piloto aproveitou o momento para conscientizar sobre os riscos do descarte inadequado de resíduos.
Em outubro de 2023, Rubens Barrichello também atuou fora das pistas. Participou de uma campanha do governo de São Paulo sobre segurança no trânsito, com o slogan: 'Acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas, nem pensar'.
Mesmo com novos rumos profissionais, Barrichello segue ativo nas pistas. Ele participou de etapas da Stock Car, categoria na qual já conquistou dois títulos: em 2014 e 2022.
Em novembro de 2024, Rubens revelou que aceitaria retornar à Fórmula 1 como companheiro de Fernando Alonso na Aston Martin. Aos 52 anos, ele se tornaria o sétimo piloto mais velho da história da categoria. 'Se Fernando quiser que eu seja seu companheiro de equipe, estarei preparado', declarou o brasileiro na ocasião.
Como podemos notar, Rubens Barrichello transcende o automobilismo e mantém forte conexão com o público brasileiro, pela sua trajetória inspiradora e valores pessoais. O Flipar relembra momentos marcantes e curiosidades da carreira do piloto, que segue acelerando dentro e fora das pistas.
Em 1º de maio de 1994, o Brasil perdeu Ayrton Senna em um trágico acidente no GP de San Marino, na Itália. Poucos lembram, porém, que dois dias antes, durante os treinos de sexta-feira, outra tragédia quase ocorreu: Rubens Barrichello sofreu um grave acidente que por pouco não terminou de forma fatal.
Seu carro decolou após tocar numa zebra, bater na barreira de pneus e depois nas telas de proteção, antes de capotar.
Em 2000, após mostrar grande desempenho na Stewart, Barrichello é contratado para correr pela lendária Ferrari, ainda considerada a maior equipe de automobilismo de todos os tempos.
Na escuderia italiana ele foi duas vezes vice-campeão mundial e também venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, que foi o GP da Alemanha de 2000.
Durante o Grande Prêmio da Áustria de 2002 ocorreu um dos momentos mais marcantes e difíceis de lidar na carreira do piloto brasileiro na sua carreira.
Isso porque ele liderava a prova e entregou a posição da corrida para Schumacher, seu companheiro de equipe. A ordem foi da própria equipe e Rubens fez questão de deixar o alemão ficar na frente justamente nos últimos metros da corrida.
A frase marcante foi do narrador Cléber Machado, que falou “Hoje não, hoje não … hoje sim', com enorme decepção.
Depois de defender a Ferrari por seis anos, Barrichello foi para a Honda, em 2006.
Foram três anos na equipe japonesa e nesse período subiu ao pódio apenas uma vez, sendo assim anos difíceis para o piloto brasileiro.
A trajetória do competidor brasileiro na Fórmula 1 começou em 1993.
Para quem gosta de números, Rubinho percorreu 14.463 voltas na elite do automobilismo.
Ao todo, foram 325 corridas disputadas, um número que foi recorde na modalidade por muito tempo.
A primeira vitória aconteceu no dia 31 de julho de 2000, um dia inesquecível para Rubens Barrichello.
Ao longo de sua carreira, Rubinho conquistou 11 vitórias, sendo um dos mais importantes de sua época.
Além das vitórias, o piloto brasileiro também tem em sua carreira 14 pole positions.
Outra marca pra lá de marcante em sua trajetória na Fórmula 1 são os 68 pódiuns. Ou seja, em quase 70 corridas ele esteve entre os 3 melhores.
Vale destacar que o piloto brasileiro esteve em 19 temporadas na fórmula 1.
Muita gente só valoriza quem é campeão, mas como não elogiar e prestigiar o ex-piloto, que por duas vezes foi vice-campeão mundial (2002 e 2004).
Depois que se aposentou da Fórmula 1, Rubinho entrou de cabeça em novos desafios na carreira e, ente eles, sagrou-se bicampeão da Stock Car, em 2014 e 2022.