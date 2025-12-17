Inteligência Artificial deixa bruxos de Harry Potter no estilo dos Simpsons

O principal vilão da saga é Tom Marvolo Riddle, filho de um bruxo e de uma trouxa. Ele foi criado por sua mãe, que o abandonou quando ele era criança. Ele então foi enviado para Hogwarts, onde foi selecionado para a Sonserina, a casa dos bruxos que são conhecidos por sua ambição e astúcia. Tornou-se Voldemort, o pior bruxo do Mal.