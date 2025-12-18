Cientistas descobrem que cidade lendária existiu de verdade

A cidade fica no litoral norte do país, no Mar de Wadden. Também chamado de Mar Frísio, ele tem o Mar do Norte de um lado, e as costas da Alemanha, Holanda e Dinamarca do outro.
O Mar de Wadden é Patrimônio Mundial da Humanidade desde 2009. O reconhecimento foi concedido pela UNESCO devido à sua biodiversidade única e importância ecológica global. A região abriga milhões de aves migratórias e diversas espécies marinhas em seus extensos bancos de areia e marés.
Ele é pouco profundo e, durante a maré baixa, tem planícies arenosas que permitem até a travessia do continente para as ilhas.
Essas ilhas são as Frísias. Ao todo, 13 ilhas que formam um cordão abrangendo as costas de Holanda, Alemanha e Dinamarca.
Uma das principais ilhas frísias é Terschelling. Com cerca de 5 mil habitantes, sua economia se concentra em turismo, agricultura e pesca.
A cidade perdida era chamada de Rungholt e, segundo a lenda que se perpetuou ao longo dos séculos, desapareceu depois de uma forte tempestade enviada por Deus como punição pelos pecados dos habitantes.
Esses pecados, segundo a lenda, seriam embriaguez, desumanidade e ostentação de riqueza, entre outros.
Conta a lenda que, em 1362, jovens bêbados se uniram para tentar obrigar um padre a dar a unção dos enfermos a um porco.
O padre se recusou a fazer o sacramento, foi à igreja e rezou pedindo que Deus castigasse o grupo.
Eles lançaram mão de testes científicos como gradiometria magnética e indução eletromagnética para as pesquisas.
Os estudos, então, confirmaram: Rungholt existiu! Os cientistas analisaram os destroços encontrados e a descoberta chamou atenção.
Além de restos da igreja, também foram achados vestígios de outras construções e de montes erguidos para proteger a cidade das marés altas.
Os pesquisadores revelaram que ali havia, inclusive, um porto com intenso comércio marítimo, focado principalmente na venda de peixes, ostras e redes.