Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (17/12), seis loterias: os concursos 6905 da Quina; o 2900 da Dupla Sena; o 3565 da Lotofácil; o 312 da +Milionária; o 2863 da Lotomania e o 786 da Super Sete
Lotofácil: R$ 5 milhões / Quina: R$ 4 milhões / +Milionária: R$ 13 milhões / Dupla Sena: R$ 3 milhões e R$ 67 mil / Lotomania: R$ 3 milhões / Super Sete: R$ 600 mil
08 - 12 - 21 - 24 - 26 - 33 no primeiro sorteio; 16 - 19 - 22 - 28 - 41 - 48 no segundo
03 - 18 - 24 - 60 - 78
18 - 28 - 29 - 30 - 32 - 37 - 47 - 60 - 61 - 71 - 72 - 78 - 81 - 82 - 85 - 87 - 88 - 89 - 93 - 96
01 - 04 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
01 - 18 - 27 - 33 - 48 - 50. Os trevos sorteados foram: 1 - 5
Coluna 1: 8 / Coluna 2: 0 / Coluna 3: 7 / Coluna 4: 1 / Coluna 5: 8 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 3