Galeria Piratas ou corsários? Saiba a diferença entre eles e quem existiu na vida real O dia 7 de outubro de 1800 teve um momento histórico para os corsários O francês Robert Surcouf, comandante do navio de 18 canhões La Confiance, capturou o navio britânico de 38 canhões Kent. Por Flipar

Reprodução do Youtube Canal l'Histoire et les Hommes