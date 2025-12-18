Drinks ideais para tomar durante uma ceia de Natal tropical

Com a chegada do Natal, os brasileiros se agitam para unir as famílias e decidir qual será o cardápio da tão esperada ceia. Entre pratos como peru, as rabanadas e o pavê, um elemento indispensável para está comemoração de fim de ano são as bebidas tradicionais da data e drinks inspirados no Natalfreepik
Champagne e vinho já têm os lugares garantidos na mesa, mas recentemente os drinks também têm ganhado espaço no cardápio da festa natalina. Em entrevista ao Correio, a barista Rai Araújo apontou algumas bebidas que podem ser adaptadas para o Natal brasileiro e que combinam tanto com as decorações natalinas quanto com os sabores e aromas que remetem a essa festaKayo Magalhães/CB/D.A Press
Para combinar com o Natal tropical do Brasil, Rai destaca um drink nacional que está entre os preferidos dos brasileiros, a caipirinha. 'É um clássico que já está dentro das casas brasileiras, mas para dar o toque do Natal, podemos adicionar frutas vermelhas como morango e cereja, que junto com o verde do limão, formam as cores natalinas', apontou a baristaKayo Magalhães/CB/D.A Press
Um outro drink que combina com a estética natalina é o aperol spritz, uma bebida feita com espumante, gelo, água com gás, laranja e duas doses de Aperol. É um drink refrescante que combina com o verão brasileiro, além disso, o aperol spritz tem as cores vermelho e laranja, combinando com as decorações natalinasGilberto Alves/CB/D.A Press
Outro queridinho dos brasileiros é o gin tropical, feito com gin, gelo, suco ou energéticos de frutas, o preparo desta bebida é simples e elementos como alecrim e hortelã podem dar um toque verde, remetendo ao NatalKayo Magalhães/CB/D.A Press
Uma boa pedida também são as bebidas mais adocicadas, como os coquetéis de frutas. Para combinar com as cores e sabores natalinos, o ideal é fazer com frutas vermelhas, mas sabores tropicais como maracujá e caju também podem ser usados. O modo de preparo não é complicado, os ingredientes são leite moça, o suco da fruta escolhida e a bebida alcoólica (gin ou vodka), e bater tudo em um liquidificadorSandra Seitamaa/Unsplash
Os clássicos vinho e champagne não poderiam ficar de fora, essas bebidas já se tornaram um padrão das comemorações de fim de ano. Essas bebidas carregam uma série de fatores culturais e simbólicos que remetem à celebração natalinaPexels
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer