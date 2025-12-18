Drinks ideais para tomar durante uma ceia de Natal tropical

Coqueteis de fruta

Uma boa pedida também são as bebidas mais adocicadas, como os coquetéis de frutas. Para combinar com as cores e sabores natalinos, o ideal é fazer com frutas vermelhas, mas sabores tropicais como maracujá e caju também podem ser usados. O modo de preparo não é complicado, os ingredientes são leite moça, o suco da fruta escolhida e a bebida alcoólica (gin ou vodka), e bater tudo em um liquidificador